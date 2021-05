Non c’è stagione di Tempesta d’amore che non abbia avuto un antagonista. E la numero diciassette raddoppierà! Al fianco della confermatissima Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) comparirà infatti un nuovo personaggio destinato a formare con la donna una vera e propria coppia “dark”… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik è il fratello maggiore di Florian

Sono giorni di grande cambiamento in quel del Fürstenhof! Tra pochissimo, infatti, all’hotel a cinque stelle compariranno due nuovi personaggi destinati a rubarsi la scena: Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber). E non rimarranno soli a lungo…

Come vi abbiamo anticipato, Florian arriverà a Bichlheim per candidarsi come nuova guardia forestale del Fürstenhof. Posizione che effettivamente gli verrà affidata. La decisione del ragazzo di cercare lavoro all’hotel a cinque stelle, però, non è venuta da lui…

Scopriremo infatti che il giovane Vogt è stato spinto da Erik, suo fratello maggiore a cui è legato da un grande debito di riconoscenza: quando era bambino, Florian venne infatti salvato da morte certa proprio dal consanguineo, a cui è da allora legatissimo. Peccato solo che Erik non sia esattamente il santo che sembrerebbe…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik diventerà complice e amante di Ariane

Diversamente dal fratellino, l’uomo è infatti estremamente cinico nonché un abile manipolatore. Disposto a tutto per proteggere i propri interessi, in passato Erik si è infatti macchiato di crimini che hanno finito per distruggere vite innocenti… a partire da quella del padre di Maja!

Ebbene, sarà proprio per un tornaconto personale che l’uomo raggiungerà il fratellino al Fürstenhof, dove verrà assunto come addetto alle pubbliche relazioni. Oltre che un lavoro ben pagato, all’hotel a cinque stelle l’uomo incontrerà però una donna destinata a cambiargli la vita…

Come avrete intuito, stiamo parlando di Ariane Kalenberg! Nonostante un incontro iniziale ad alta tensione, i due scopriranno infatti presto di essere fatti della stessa pasta, tanto da diventare presto una coppia sia nella vita privata che negli affari…

Tempesta d’amore, casting news: Sven Waasner interpreta Erik Vogt

Il personaggio di Erik Vogt verrà interpretato da Sven Waasner, attore tedesco classe 1979 noto al pubblico d’oltralpe per le sue numerose presente sul piccolo schermo.

Tra i vari ruoli interpretati nel corso della sua carriera, il quarantaduenne interprete transalpino è ricordato soprattutto per aver vestito i panni del dottor Markus Lindner nella serie di successo Herzflimmern – Die Klinik am See. Waasner ha inoltre interpretato per circa tre anni il personaggio di René Sturm nella soap opera Unter uns (Tra di noi).

L’ingresso in scena di Sven Waasner a Tempesta d’amore è previsto per la puntata 1993, in onda in Italia tra pochi giorni. Come largamente anticipato, l’attore entrerà a far parte del cast fisso della soap con il ruolo di antagonista principale della diciassettesima stagione al fianco di Ariane, confermata anche per la prossima annata. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

