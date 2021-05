Il grande momento è arrivato! Con qualche mese di ritardo rispetto ai telespettatori tedeschi, anche noi italiani conosceremo la coppia che prenderà il posto di Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) come protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. E la prima ad entrare in scena sarà la futura protagonista femminile… Ecco di chi si tratta!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph droga Selina, che rischia di morire

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja è la figlia adottiva di Selina

Dopo aver superato mille ostacoli, Tim e Franzi si sono finalmente ritrovati e si stanno avviando verso il loro meritatissimo happy end. Un momento perfetto per accogliere la futura coppia protagonista della prossima stagione di Tempesta d’amore!

Tra pochissimi giorni e, più precisamente, nel corso della puntata 3491 al Fürstenhof comparirà dunque improvvisamente una giovane donna destinata a rubare la scena per i mesi a venire: Maja von Thalheim!

Come avrete intuito dal nome, si tratta di una parente stretta di Selina (Katja Rosin) e, per la precisione, della sua figlia adottiva. Sarà proprio alla ricerca della madre adottiva che la ragazza comparirà improvvisamente al Fürstenhof. E sarà subito chiaro che c’è qualcosa che non va…

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja nasconde un segreto

Maja si presenterà infatti a Bichlheim indossando un abito da sposa, ma senza il sorriso smagliante che ci si aspetterebbe da una neo-moglie. Il motivo? In lacrime, la ragazza confesserà a Selina di aver annullato all’ultimo istante le nozze dopo aver scoperto che la migliore amica ed il futuro marito erano a letto insieme.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A quel punto Selina convincerà la figlia a fermarsi in hotel almeno per il tempo necessario a riprendersi dallo shock subito. E sarà proprio all’albergo a cinque stelle che la giovane von Thalheim finirà per conoscere il suo grande amore.

Benché molto unite, sul rapporto tra le due donne c’è un’ombra: Maja, infatti, è tormentata da anni da un terribile segreto che potrebbe distruggere per sempre il suo legame con la madre. E sarà proprio questo segreto a tenere banco per buona parte della diciassettesima stagione…

Tempesta d’amore, casting news: Christina Arends interpreta Maja von Thalheim

Il personaggio di Maja von Thalheim verrà interpretato da Christina Arends, giovane attrice tedesca (classe 1991) con già a curriculum numerose apparizioni in produzioni televisive tedesche nonché spettacoli teatrali.

Come già anticipato, il suo ingresso in scena a Tempesta d’amore avverrà nel corso della puntata 3941, esattamente come quello del suo futuro coprotagonista: Florian Frowein. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.