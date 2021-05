Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 23 a sabato 29 maggio 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim riceve un’offerta di lavoro e mente a Franzi…

Sempre più presa dalla sua storia con Joell, Lucy finisce per trascurare il lavoro e si ritrova nei guai con Cornelia. Lo scrittore, però, accorre in aiuto della fidanzata prendendosi tutta la colpa…

Florian concede di malavoglia a Maja il permesso di scattare delle fotografie in una zona protetta del bosco. La ragazza realizza degli scatti stupendi, ma finisce per dimenticare nella foresta il coperto di un rullino…

Ariane ha un piano: vuole far credere a Christoph che Karl sia ancora vivo imitando la voce dell’ex marito grazie all’uso di un software speciale. La donna non si accorge però che Erik la sta osservando…

Temendo un furto in casa, Alfons installa un sistema d’allarme, che viene però fatto scattare accidentalmente da Hildegard…

Cornelia si accorge che Michael continua a pensare a Rosalie e ne parla a quest’ultima. E così la Engel torna a sperare di avere una chance con il medico…

Nella speranza di riavvicinarsi a Selina, Christoph vince la sua paura dei cavalli e prenota una lezione di equitazione con la donna. Quest’ultima è molto toccata dal gesto, ma pretende che Saalfeld si scusi con Ariane. Lui accetterà?

Joell sorprende Lucy con una cenetta romantica… ed un biglietto per gli Stati Uniti! Lo scrittore deve infatti restare sei mesi in America per lavoro e vorrebbe che la fidanzata lo seguisse. Lei accetterà?

Erik fa credere ad Ariane di aver informato Christoph del suo tentativo di falsificare la voce di Karl. Poco dopo, però, cambia tattica e promette alla Kalenberg di mantenere il suo segreto. Estremamente colpita, la donna assume Vogt come addetto alle pubbliche relazioni.

Franzi nasconde a Tim che i suoi tentativi di trovare contatti professionali in Inghilterra sono falliti miseramente. Se Saalfeld lo scoprisse, infatti, potrebbe rinunciare alla sua carriera di giocatore di polo!

Alfons e Hildegard trovano un compromesso per il sistema d’allarme…

Maja scopre che Selina si è innamorata di Christoph e non può fare a meno di pensare a suo padre, scomparso anni prima. Durante una pausa nella stanza del personale, la ragazza fa un sogno rivelatore…

Lucy accetta di seguire Joell negli Stati Uniti, nonostante la paura di finire nuovamente col cuore spezzato. Proprio quando sta per chiedere le ferie, però, la ragazza si ritrova di fronte a suo padre! E quest’ultimo non ha buone notizie…

Tim viene a sapere dei problemi di Franzi e chiede a Erik di aiutare la fidanzata dandole delle idee. Funzionerà?

Selina e Christoph si abbandonano finalmente ai reciproci sentimenti, ma la donna chiede al suo amato di chiudere definitivamente con gli intrighi. Al contempo, la von Thalheim implora Ariane di accettare la sua relazione.

Mentre Cornelia consiglia a Rosalie di non perdere le speranze con Michael, quest’ultimo viene incoraggiato da Robert ad accettare i propri sentimenti per la Engel. Il medico si fa dunque coraggio ed esce con la donna per un appuntamento ufficiale. E il caso vorrà che proprio in quel momento compaia in cielo la scritta “Mi vuoi sposare?”.

Tim organizza una romantica proposta di matrimonio per Franzi. Fino all’ultimo istante, però, tutto sembra andare storto…

L’odio di Ariane per Christoph è più forte che mai: non solo l’ha fatta litigare con Selina, ma sta anche per ricevere le azioni del Fürstenhof di Tim! E così la Kalenberg ordisce l’ennesimo perfido piano…

Maja non vuole avere favoritismi e decide di cercarsi una sistemazione fuori dal Fürstenhof..

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Rosalie ne ha abbastanza di Michael e decide di distrarsi flirtando con Erik, con cui trascorre una notte di baldoria a Monaco. A quel punto il medico dice alla Engel che preferisce che il loro rapporto resti puramente di amicizia.

Franzi e Tim si sono fidanzati ufficialmente e sono al settimo cielo. Christoph e Lucy accettano felici di fare da testimoni ai due futuri sposini. Il lieto fine sarà vicino?

Amelie ha un incidente a causa di un incosciente in mountain bike. Poco dopo la ragazza incontra lo sconosciuto al Fürstenhof e scopre che si tratta di Max Richter, il nuovo fitness trainer dell’hotel!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.