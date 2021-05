Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 6 a sabato 12 giugno 2021:

Franzi non si perde d’animo e lancia un appello nella speranza che qualcuno possa aver visto Tim. E la sua caparbietà viene premiata!

Rosalie si accorge che Michael è geloso e decide di stuzzicarlo continuando a flirtare con Max. nel frattempo quest’ultimo pensa a come far colpo sulla bella Engel…

Alfons si accorge che Vanessa ha dolori alle ginocchia e le fa promettere di farsi presto visitare da Michael. Temendo di non potersi più allenare, però, la ragazza decide di ingannare il medico facendogli analizzare il ginocchio sano…

Grazie all’aiuto di Florian, Franzi trova finalmente Tim, che è però già incosciente. Per lui sarà troppo tardi?

Alfons fa una scoperta spiacevole durante la preparazione del concorso per concierge…

Grazie al tempestivo intervento di Franzi, Tim viene portato in ospedale appena in tempo e le sue condizioni migliorano. Nel frattempo Christoph spera di riuscire a incastrare i rapitori seguendo il denaro del riscatto, in quanto le banconote erano state tracciate.

Rosalie continua a flirtare con Max per far ingelosire Michael. La attende però una brutta sorpresa: durante un appuntamento galante, si presenta la polizia! Cosa sarà successo?

Vanessa è costretta ad ammettere il proprio inganno e a far visitare a Michael il ginocchio giusto. La diagnosi è terribile: rottura del menisco! E a quel punto la Sonnbichler deve dire addio ai suoi sogni…

Il commissario Meyser arresta Rosalie con l’accusa di aver fatto parte del gruppo di criminali che ha rapito Tim Saalfeld! Parte del denaro tracciato è stato infatti trovato nel suo cafè…

Maja inizia a chiedersi se le accuse di Christoph contro Ariane non abbiano una base di verità. La ragazza mette dunque alla prova la Kalenberg, che però passa brillantemente il test…

Michael difende Rosalie a spada tratta dalla polizia, facendo colpo sulla donna. Poco dopo, però, il medico rovina l’atmosfera accusando la sua amata di aver pagato i fornitori del cafè con il denaro della cassa.

Lucy viene incaricata di organizzare le nozze di Tim e Franzi. Felice, la Enhlinger si getta nei preparativi e chiede a Maja di occuparsi del servizio fotografico. La giovane von Thalheim ottiene così il permesso di allestire un piccolo studio fotografico nella cantina del Fürstenhof. Sviluppando un rullino, però, la ragazza fa una scoperta agghiacciante…

Rosalie inizia a fare una lista di tutte le persone che possono aver pagato qualcosa al suo cafè usando delle banconote da 50 euro. Ed il nome di Ariane viene presto fuori…

Vanessa scopre che la rottura del menisco la terrà lontana dalla scherma per parecchio tempo. un durissimo colpo per la giovane atleta…

Maja e Florian salvano un coniglietto rimasto ferito nel bosco. La ragazza è determinata a prendersi cura dell’animaletto e farlo guarire completamente, ma purtroppo il suo piccolo amico rifiuta il cibo…

Tim vuole organizzare una sorpresa romantica per Franzi con l’aiuto di Robert. Quest’ultimo, però, deve a sua volta chiedere una mano a Cornelia…

Il commissario Meyser è ancora alla ricerca dei rapitori di Tim, ma scopre che qualcuno ha distribuito anonimamente il denaro tracciato in tutta Bichlheim…

Florian si prende cura del coniglietto trovato insieme a Maja, da loro ribattezzato “Napoleone”. E grazie alle sue amorevoli cure, il piccolino ricomincia finalmente a mangiare. Assistendo a quella scena, Maja guarda finalmente Florian con nuovi occhi e si innamora perdutamente di lui!

Dal momento che Robert è impegnato in cucina, Selina decide di aiutare Cornelia con i preparativi della festa a sorpresa per Franzi. Una volta terminato il lavoro, Cornelia e Robert ammirano il risultato finale, finendo per avvicinarsi in modo pericoloso…

La zia Margit racconta a Tim di un antico rituale di famiglia che prevede che il promesso sposo trovi una fonte considerata magica. Capendo quanto quella tradizione sia importante per Franzi, il ragazzo decide di fare un tentativo.

Sopraffatta dai suoi sentimenti per Florian, Maja cerca di tenersi a distanza. Lui, però, se ne accorge…

Alfons cerca di convincere Vanessa a sostituirlo nella competizione per concierge. Lei, però, rifiuta…

