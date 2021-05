Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 9 a sabato 15 maggio 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Selina bacia il suo ex marito! E Christoph…

I Saalfeld hanno un piano per incastrare Ariane: Robert deve avvicinarsi alla donna e ottenere la sua fiducia con lo scopo di rubarle il cellulare. In questo modo dovrebbe essere possibile rintracciare il luogo dove Ariane ha fatto sparire Karl.

Alfons vuole rimettere a nuovo un grammofono che Vanessa ha trovato tra i rifiuti per donarlo al mercatino di beneficienza. Hildegard, però, si lega moltissimo all’oggetto e finisce per chiedere al marito di non darlo via.

Cornelia si ritrova inaspettatamente faccia a faccia con Robert e i due sono visibilmente imbarazzati a causa della recente dichiarazione d’amore della donna. Poco dopo Rosalie esorta l’amica a farsi valere.

Per rispettare il suo accordo con Rosalie, Lucy convince Joell a tenere una lettura al Café Liebling. L’evento si rivela un grande successo e Joell ringrazia di nuovo l’amica per avergli raccontato la leggenda del fantasma. Non riuscendo più a sopportare il peso della propria bugia, la Ehrlinger finisce per confessare la verità…

Robert riesce a mettere le mani sul cellulare di Ariane, ma scopre che la funzione di geolocalizzazione è stata disattivata. A quel punto Christoph decide di ricorrere a mezzi estremi per incastrare la donna.

Selina è a pezzi: la storica dimora della sua famiglia – Gut Thalheim – è stata venduta. Sopraffatta dalla malinconia, la donna trova conforto in una vecchia cassetta della sua gioventù, che ascolta insieme ad Ariane. Poco dopo, però, il nastro si inceppa e la cassetta sembra irrimediabilmente danneggiata…

Joell non riesce a credere che Lucy si sia inventata la storia del fantasma solo per aiutarlo con il suo blocco dello scrittore e si infuria. Poco dopo il ragazzo rimprovera che Rosalie per aver aiutato l’amica a mettere in piedi la sceneggiata, ma lei gli fa notare che è stato proprio il loro inganno a fargli ritrovare l’ispirazione.

Alfons decide di partecipare ad un concorso per concierge che ha già vinto quattro volte in passato nella speranza di ottenere il primato. La concorrenza, però, è agguerrita…

Christoph scopre quanto Selina sta soffrendo per l’incidente con la cassetta e la sorprende con un gesto pieno d’amore. In quel momento la donna inizia a guardarlo con occhi diversi.

Werner e Michael sono sempre più preoccupati per André, tanto che Saalfeld ingaggia un detective per ritrovare il fratello.

Dopo che Ariane è nuovamente riuscita a rovinare un momento romantico tra lui e Selina, Christoph è più determinato che mai a liberarsi della dark lady il prima possibile. L’uomo decide dunque di ricorrere ancora una volta al siero della verità, ma qualcosa va storto…

Tim è fuori di sé dalla gioia: un celebre allenatore di polo sta per arrivare al Fürstenhof dall’Inghilterra, probabilmente alla ricerca di nuovi giocatori di talento. A quel punto Franzi fa al fidanzato una difficile domanda: se ricevesse un’offerta di lavoro in Inghilterra, sarebbe disposto a partire?

Alfons si getta anima e corpo nella preparazione del concorso per concierge. E così, quando scopre che il suo principale rivale ha imparato persino l’arabo, Sonnbichler decide di studiare il cinese! Grazie all’aiuto di Vanessa, l’impresa non sembra impossibile…

Rosalie ha urgente bisogno dei 40.000 euro ricavati dalla vincita della gara di quiz, ma Michael si rifiuta di darle il denaro, in quanto era destinato alla nuova cucina di André. E così la donna decide di ricorrere ad un piccolo inganno…

Dopo aver bevuto per errore il siero della verità destinato ad Ariane, Selina rischia di affogare, ma viene salvata in extremis da Christoph. A quel punto la donna gli dichiara il proprio amore, salvo poi ricevere un’amara delusione…

Tim assicura a Franzi di volersi costruire una vita insieme a lei a Bichlheim e di non aver dunque nessuna intenzione di trasferirsi in Inghilterra. La ragazza è al settimo cielo!

Alfons scopre che deve studiare il nuovo sistema di prenotazioni se vuole sperare di vincere il concorso per concierge. Un’impresa che si rivela più ardua del previsto…

Selina scopre che Christoph voleva drogare Ariane ed è responsabile del suo incidente. Sconvolta, la donna chiude i rapporti con Saalfeld. Anche Robert e Werner decidono di spezzare la loro alleanza con l’albergatore …

Werner riceve inaspettatamente una cartolina dall’Olanda da parte André, che gli assicura di stare bene. A quel punto Saalfeld e Michael interrompono le ricerche, ignorando che in realtà dietro alla cartolina c’è la mano di Rosalie…

Selina non riesce a credere ai propri occhi: la sua figlia adottiva Maja è comparsa improvvisamente al Fürstenhof indossando un abito da sposa! Cosa sarà successo?

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Michael accetta di consegnare a Rosalie i 40.000 euro inizialmente destinati alla cucina di André, in quanto quest’ultimo sembra avere iniziato una nuova vita in Olanda. Poco dopo il medico si avvicina pericolosamente a Rosalie…

Maja racconta alla madre di aver scoperto proprio il giorno delle nozze che il suo futuro marito la tradiva con la sua migliore amica. Selina le propone di fermarsi per un po’ al Fürstenhof… e la ragazza accetta!

Lucy esorta Joell a finire il suo romanzo con un appello appassionato. Le sue parole hanno effetto, tanto che lo scrittore le chiede un parere sulle sue nuove idee.

Con grande orrore di Alfons, il sistema informatico del Fürstenhof va in tilt. Dopo essere faticosamente riuscito a farlo funzionare di nuovo, il concierge deve sopportare le frecciatine di Ariane e si demoralizza al punto da pensare di ritirarsi dal concorso.

Al Fürstenhof arriva Florian Vogt, un giovane appassionato della natura che viene assunto come nuova guardia forestale. Durante un giro di perlustrazione nel bosco, il ragazzo si imbatte in Maja, che lo scambia per un bracconiere…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.