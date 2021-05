UN PASSO DAL CIELO 7 si farà, la Rai ha confermato la serie!

Un passo dal cielo tornerà con una settima stagione! Dopo gli ottimi ascolti registrati con il sesto capitolo, era difficile pensare che le avventure di Francesco Neri (Daniele Liotti) potessero concludersi con il finale di stagione trasmesso lo scorso 20 maggio da Rai 1. Ed infatti, la fiction Lux Vide tornerà con nuovi episodi!

A confermare la bella notizia è stato proprio l’amministrato delegato Luca Bernabei, recentemente intervistato da Il Sole 24 Ore: “Ci è stata appena riconfermata dalla Rai la settima stagione”.

Una notizia, quella del rinnovo per una settima stagione, che era già nell’aria considerati gli ottimi ascolti ottenuti, in crescita rispetto alla precedente annata. Nello specifico, la fiction con protagonista Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli e Giusy Buscemi ha registrato una media di oltre cinque milioni di telespettatori (con più del 22% di share), segno di un gradimento da parte del pubblico che non si è esaurito nel corso del tempo.

Adesso che la notizia ha tutti crismi dell’ufficialità, i fan possono dunque gioire perché in futuro potranno tornare tra le meraviglie delle Dolomiti Venete e seguire le nuove storie private e professionali degli amati protagonisti di Un passo dal cielo.

Il ritorno in onda di Un passo dal cielo, però, non sarà imminente, perché – come da tradizione – tra una stagione e l'altra bisogna attendere i classici due anni, il tempo necessario per scrivere e registrare la nuova stagione.