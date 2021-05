Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 24 maggio 2021:

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 21 maggio 2021

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta di incassare il colpo e poi di risollevarsi.

Pietro Abbate (Simon Grechi) è in procinto di attaccare ancora Ferri e stavolta lo farà tramite Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

Vittorio (Amato D’Auria) vuole allontanare Speranza (Mariasole Di Maio) da sé e per far questo intende partire per Madrid raggiungendo Alex (Maria Maurigi).

Speranza capisce che la sua presenza porta squilibrio in casa Del Bue e decide di tornare al suo paese.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)