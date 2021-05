Di recente, l’urgenza dell’attualità politica ha ancora una volta costretto Rai 3 a far saltare una puntata di Un posto al sole, ma – come ben sappiamo – in questi casi la soap si rimette in pari al massimo entro due settimane. E così sarà anche questa volta.

Nodo al fazzoletto, dunque, perché venerdì 7 maggio Upas inizierà alle 20,20 (o poco più) e durerà il doppio rispetto al consueto: saranno trasmessi due episodi in un’unica soluzione, recuperando così la puntata “perduta”. Ma cosa succederà in questo doppio appuntamento? Ecco le anticipazioni:

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta di attuare un piano estremo per limitare i danni ai Cantieri. Quello che sta accadendo nell’azienda guidata da Ferri colpisce molto anche Alberto (Maurizio Aiello), che imprevedibilmente si sentirà molto coinvolto visto che i cantieri portano il nome della sua famiglia. Silvia (Luisa Amatucci) riceve un gradito bentornato da Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), intanto Michele (Alberto Rossi) dovrà affrontare una notizia brutta quanto inaspettata…

Ferri continua a mettere in campo le sue contromosse per arginare i danni ai Cantieri, ma Franco (Peppe Zarbo) non sopporta l’idea che siano gli operai a fare le spese di quanto successo. Per Alberto Palladini le cose ora sembrano mettersi davvero male, anche sul lavoro. Guido (Germano Bellavia), infine, prende un’iniziativa personale, mosso dalla stanchezza di dover sopportare i lamenti continui di Cerruti (Cosimo Alberti).

