Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno 2021: Sconvolto da quanto ha appreso prima di partire per Madrid, Vittorio cerca un modo per superare la delusione; nonostante Patrizio cerchi di consigliarlo per il meglio, il rischio è ora che lui ferisca i sentimenti di qualcuno che non lo merita affatto. Roberto e Marina continuano ad affrontare la crisi dei Cantieri. Franco prova a rendere giustizia a Ernesto, ma ciò potrebbe ritorcersi contro di lui.

Franco ha deciso di affidarsi alle indagini della polizia e dedicarsi alla famiglia, ma finisce nel mirino di Biagio Starace. Dopo l’incontro “ravvicinato” con Speranza, Vittorio prende una decisione inattesa. Con la complicità di Jimmy e le sue nuove competenze tecnologico-multimediali, Renato inizia a spiare Raffaele…

Turbato dal comportamento di Starace e incalzato da Menkov, Pietro Abbate intende accelerare la chiusura della trattativa per l’acquisto del terreno dei Cantieri. Deciso a trascorrere le vacanze con Federico, Alberto pressa Clara. Avendo capito che Renato trama qualcosa, Raffaele lavora con insolito zelo!

Nonostante i tentativi di Silvia, Michele sembra recepire poco la sua richiesta di attenzioni; la donna, di conseguenza, è sempre più amareggiata. La sintonia lavorativa tra Marina e Roberto si consolida: i due sono uniti dal comune intento di salvare i Cantieri; sembra però crescere anche il legame tra Lara e Pietro.

Lara cerca di carpire informazioni a Ferri, dando apparentemente seguito alla richiesta di Abbate. A parte la mancanza di attenzioni da parte di Michele, Silvia riflette su quanto sia diventata per lei importante la presenza di Giancarlo nella sua vita. Grazie al drone di Jimmy, Renato potrebbe finalmente provare l’inoperosità sul lavoro di Raffaele.

