È un po’ il ruolo-chiave della primavera di Un posto al sole: spuntato fuori praticamente dal nulla, Pietro Abbate ha portato nella soap partenopea di Rai 3 un grande desiderio di vendetta e soprattutto un passato misterioso che pian piano sta venendo alla luce.

Nei giorni scorsi, il settimanale Telepiù ha pubblicato un’interessante intervista con Simon Grechi (l’attore che presta il volto a Pietro), il quale ha sottolineato che il suo personaggio “è cresciuto con un rancore verso Ferri che gli ha dato la benzina per arrivare dov’è arrivato“.

Un posto al sole, spoiler: la lunga lotta tra Roberto Ferri e Pietro Abbate

La narrazione, in effetti, sta chiaramente evidenziando che la new entry ce l’ha con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per la morte di suo padre Attilio Corsini e vedremo che, sull’onda di tale odio, ci saranno ancora molte battaglie con Ferri, il quale cercherà di capire chi sia davvero l’uomo che tanto lo sta contrastando nell’ultimo periodo.

Ma anche Franco Boschi (Peppe Zarbo), “colpevole” di essersi intromesso, entrerà sempre di più nel gruppo dei nemici di Abbate, senza considerare che pure un altro personaggio collegato a Roberto potrebbe rischiare moltissimo a un certo punto…

Come si sarà capito, insomma, questa è una storia lunga che proseguirà anche quando Marina (Nina Soldano) sarà tornata in scena (e manca sempre meno affinché ciò avvenga). Dunque Pietro Abbate ci accompagnerà ancora per parecchio tempo nelle nostre serate con Upas e, come ha dichiarato sempre a Telepiù Simon Grechi, “non potrà essere amato fino alla fine“!

