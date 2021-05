I bambini di oggi sono molto più “sgamati” di quelli di una volta e questa scaltrezza è entrata da qualche tempo anche nelle linee narrative di Un posto al sole. In tanti sono inteneriti dal bellissimo rapporto che Renato (Marzio Honorato) ha con il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), che sta diventando sempre più indispensabile al nonno non solo per fattori affettivi…

Fatto sta che, come molti bimbi al giorno d’oggi, Jimmy ha già delle competenze di prim’ordine nel campo della multimedialità e tali abilità stanno risultando molto utili al Poggi senior per quanto riguarda i suoi dubbi informatici. Presto lo saranno anche per un altro divertente motivo, come avrete probabilmente già intuito guardando le più recenti puntate della soap partenopea di Rai 3.

Renato inizialmente ha rifiutato l’idea di regalare al nipotino un drone, ma il bambino sta per riuscire nel suo intento e, per farlo, ha convinto il nonno che l’oggetto in questione può aiutarlo a… spiare Raffaele!

Eh sì, è da tanto tempo che Renato vorrebbe avere le prove del fatto che il suo amico e cognato sia professionalmente inoperoso e ora, proprio attraverso il drone regalato a Jimmy, il momento della verità potrebbe essere vicino!

I due inizieranno così nella loro missione di capire grazie alle nuove tecnologie se il Giordano senior sia attivo o meno sul lavoro, ma subito ci sarà un problema: Raffaele in qualche modo riuscirà a capire che c’è in atto un piano contro di lui, così inizierà a lavorare a oltranza e le immagini restituite dal drone non proveranno niente di “anormale”.

A quel punto, Renato si arrenderà all’evidenza o continuerà nel suo proposito di dimostrare l’inefficienza del portiere di Palazzo Palladini? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

