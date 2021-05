Un posto al sole: MARINA, #thequeenisback. Nina Soldano dal 25 maggio in onda

Come già sapete, le puntate di questa settimana di Un posto al sole si contraddistinguono per il ritorno in video (dopo diversi mesi di assenza) di Nina Soldano e del suo personaggio, Marina Giordano.

Marina troverà al suo rientro a Napoli molte cose cambiate, a partire da un Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) stanco e in odore di sconfitta: il continuo sabotaggio ai Cantieri da parte di Pietro Abbate (Simon Grechi) sta riuscendo e ora Ferri non sa più che pesci prendere. Ma sarà proprio la Giordano a fargli tornare la fiducia nel futuro…

Al momento, dunque, pare proprio che Marina “torni in pace” e solo il tempo ci farà capire se sarà così anche in futuro. In attesa di scoprire le successive svolte della trama, registriamo il saluto ai fan che Nina Soldano ha scritto sui suoi social in occasione del suo ritorno a Upas:

So che il ritorno di Marina per alcuni non sarà entusiasmante quanto la sua partenza… ma è arrivato il momento di prenderla per mano e accompagnarla in nuove avventure! Questo momento lo voglio festeggiare con tutti voi che in questi mesi avete aspettato pazientemente e sostenuto il ritorno di Marina.

E per l’occasione, l’attrice ha utilizzato l’hashtag #thequeenisback, che senza dubbio corrisponde ai pensieri dei tanti suoi estimatori che in questi mesi hanno atteso fiduciosi il ritorno del personaggio e della sua interprete. Non perdete dunque la prima apparizione di Nina, a cui assisteremo nell’episodio di martedì 25 maggio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

