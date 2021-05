Anticipazioni puntata 1171 di Una vita di lunedì 17 e martedì 18 maggio 2021: Liberto ha paura che i dipinti di Maite possano creare qualche scandalo all’inaugurazione della galleria, ma intende egualmente proseguire col suo accordo con la pittrice. Intanto Camino arriva a casa di Maite con una valigia: intende partire insieme a lei!

Rosina e Liberto concedono a Casilda il permesso per andare in vacanza.

Maite, vista la decisione dimostrata da Camino nel voler partire con lei, alla fine acconsente a rimanere ad Acacias, ma a patto che la loro storia sia solamente amicale. A quel punto, Camino insiste che lei e Maite facciano l’amore almeno un’ultima volta.

Proprio quando sembrava in procinto di esalare l’ultimo respiro, Bellita comincia a migliorare e riprende anche appetito. Non solo: la Del Campo chiede scusa a José Miguel, Cinta e Arantxa per averli trascurati.

Pur di brindare tutti insieme, i domestici decidono di festeggiare l’ultimo dell’anno nel pomeriggio e non alla sera.

