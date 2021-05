Anticipazioni puntata 1174 di Una vita di sabato 22 e lunedì 24 maggio 2021: Genoveva arriva a negare che il bambino che aspetta possa essere di Santiago Becerra, così con il massimo disprezzo dà a quest’ultimo il denaro richiesto dietro l’ordine di non parlare con nessuno.

Santiago e Marcia annunciano a tutti la loro partenza dal quartiere. Il commissario Mendez, intanto, va avanti nelle sue indagini sulla morte di Ursula, ma non dice a nessuno se ha dei sospetti.

Per non far stare tranquilla Bellita, Arantxa si assume tutta la colpa dell’assenza di Margarita.

Maite rivela a Liberto che sta lavorando a un nuovo dipinto (che ritrae Camino) per la mostra. La stessa Maite e Camino, intanto, cercano di prendere tempo per trovare il modo di stare insieme definitivamente.

Anche Jacinto ora manifesta l’intenzione di cambiare cognome come Servante.

Felipe chiede a Genoveva se c’entra qualcosa con la morte di Ursula. Lei dice di no, ma proprio in quel momento, irrompe in scena il commissario Mendez per interrogarla.

