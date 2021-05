Anticipazioni puntata 1176 di Una vita di giovedì 27 e venerdì 28 maggio 2021: Di fronte alle insistenze di Bellita, alla fine José Miguel dice alla moglie la verità su Margarita.

Maite si accorge di Camino e Ildefonso che scherzano insieme e a quel punto si ingelosisce, non riuscendo a nascondere a Camino l’antipatia che nutre verso il giovane.

Servante ha speso molti soldi per far stampare pregiati biglietti da visita col nuovo cognome, ma scopre che non era necessario: il cognome Gallo è in realtà di origini nobili…

Dopo il funerale di Ursula tenutosi in chiesa, i pochissimi partecipanti vanno alla pensione, dove Fabiana ha organizzato un piccolo momento per commemorare la Dicenta e per salutare Marcia e Santiago, che stanno per partire alla volta di Cuba; proprio quando i due stanno salutando tutti, però, arriva il commissario Mendez che arresta Marcia per l’omicidio di Ursula!

