Anticipazioni puntata 1167 di Una vita di sabato 8 maggio 2021:

Santiago svela a Marcia chi è davvero: il suo nome è Israel ed è il gemello del marito morto, arrivato ad Acacias convocato da Andrade. Il suo scopo era quello di impedire le nozze di Marcia e Felipe.

Emilio rivela a Cinta, José Miguel e Arantxa di aver visto Margarita intenta ad aggiungere una strana polverina nel tè di Bellita. Ma il giovane Pasamar aveva per fortuna pensato a raccogliere il sacchetto con la boccetta che donna aveva fatto cadere. In questo modo, ora José Miguel è in grado di far analizzare immediatamente la polverina dal medico.

Camino e Felicia hanno un altro litigio su Maite e Felicia schiaffeggia la figlia, la quale fugge disperata da Maite. La pittrice, dopo averla consolata, la incoraggia però a tornare a casa. Successivamente Camino avvisa sua madre: ormai sa quello che vuole e, se sarà di nuovo picchiata, se ne andrà definitivamente di casa!

