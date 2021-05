Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 10 a sabato 16 maggio 2021: È la vigilia di Natale e ad Acacias tutti si preparano a passare la serata con i propri cari. Israel dice a Marcia di essere realmente innamorato di lei e, nonostante la rabbia, la ragazza non lo allontana.

Ursula continua a tormentare Genoveva e arriva a insinuare che il padre del bambino che aspetta possa non essere Felipe, ma il presunto Santiago. Servante convince Cesareo e Jacinto a cantare loro la serenata per Arantxa.

Le analisi confermano che Margarita ha somministrato un potente veleno a Bellita, ma l’ignara donna chiede alla famiglia di rintracciare l’amica per invitarla a cena; Cinta allora escogita un piano che, grazie all’aiuto di Liberto ed Emilio, porta all’arresto di Margarita.

Dopo aver discusso anche con il fratello, Camino prepara una cena a sorpresa per la famiglia e chiede perdono a Felicia. Genoveva affida un misterioso incarico a Velasco.

Santiago ha acquistato due biglietti per Cuba e finalmente Marcia accetta di partire con lui. Genoveva è d’accordo, ma ricorda a Santiago che, prima di andarsene, dovrà occuparsi di Ursula. Genoveva e Felipe stanno infatti per annunciare ai vicini il loro imminente matrimonio e la donna non vuole interferenze.

Maite è preoccupata per l’entusiasmo di Camino riguardo alla loro relazione e chiede alla ragazza di stare attenta, ricordandole che il loro è un amore proibito.

José Miguel, Cinta e Arantxa attendono con ansia che i medici trovino l’antidoto per curare Bellita. Servante, Jacinto e Cesareo stanno organizzando un’esibizione di canti natalizi per fare colpo su Arantxa. Liberto e Rosina discutono riguardo alla gestione della loro futura galleria d’arte, perché Rosina si sente messa da parte a favore di Maite.

Cesareo, Servante e Jacinto cantano davanti alle domestiche con risultati talmente pessimi che il guardiano è pronto ad annullare l’esibizione. Bellita, che sembra ormai in punto di morte, implora Cinta di non rinunciare al suo debutto.

Maite tronca con Camino e la informa che il giorno dopo partirà per Parigi, spezzandole il cuore. Ursula abborda Marcia per strada e la avverte dei rapporti tra Santiago e Genoveva; la ragazza le dà uno spintone, suscitando scalpore nel quartiere.

Genoveva rivela a Santiago il luogo in cui dovrà uccidere Ursula, ma il giovane è sospettoso e teme di finire in una trappola; la Dicenta, intanto, va da Felipe e gli rivela che Genoveva è in combutta con Andrade e che Santiago è un impostore fatto arrivare ad Acacias proprio da lei per separare Marcia e l’avvocato; quest’ultimo però si rifiuta di crederle, si arrabbia e tenta di strangolarla.

Genoveva impedisce a Felipe di uccidere Ursula in un attacco d’ira. Ursula si prepara a togliere di mezzo Genoveva e chiede al sacerdote di confessarla; poi si reca al crocevia per incontrare Genoveva ma, proprio mentre sta per pugnalarla, Santiago spara alla Dicenta dai cespugli e la uccide. Cinta decide di debuttare per rispettare la volontà di Bellita, ormai alle sue ultime ore di vita.

