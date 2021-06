Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 28 giugno 2021:

Leggi anche: Beautiful: la vittoria di JACQUELINE MACINNES WOOD (Steffy) agli Emmy

Shauna (Denise Richards) teme di restare ferita se lascerà che Ridge (Thorsten Kaye) la accompagni a Las Vegas. Lo stilista la convince con un bacio.

Bill (Don Diamont) decide di andare via di casa per lasciare del tempo a Katie (Heather Tom), ma è deciso a non rinunciare alla loro relazione.

Brooke (Katherine Kelly Lang) promette a Quinn (Rena Sofer) che alla fine non l’avrà vinta.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)