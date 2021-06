Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 20 a sabato 26 giugno 2021: Quinn inserisce il video girato da Shauna (che nel frattempo si sta preparando per tornare a Las Vegas). Il video inchioda Brooke e Bill mentre si baciano e viene caricato nella cornice digitale che Ridge ha regalato a Brooke.

Quando Ridge accende la cornice digitale per mostrare a tutti i presenti i ricordi legati alla loro lunga relazione, Brooke non può fare più niente per fermarlo: Quinn ha ormai caricato il video del bacio tra lei e Bill proprio nella cornice digitale che Ridge ha regalato a Brooke!

Quando viene mostrato il video del bacio tra Bill e Brooke, è il caos: Katie e Ridge sono infuriati e umiliati. Ridge dà un pugno in faccia a Bill. I tentativi di Brooke di giustificarsi non sortiscono alcun effetto: sono tutti sconvolti e Ridge le dice che tra loro due è finita per sempre.

Shauna intende tornare a Las Vegas in quanto ama Ridge e pensa che lui tornerà a stare con Brooke. Flo cerca di farle cambiare idea, ma Shauna le confessa di aver visto il bacio tra Bill e Brooke.

Nella cornice digitale che Ridge ha regalato a Brooke, Quinn vuole inserire il video in cui Brooke bacia Bill! Quinn, dal canto suo, ha intenzione di godersi lo scandalo del bacio proibito tra Brooke e Bill davanti a tutti gli invitati. Ma è proprio ciò che Brooke cerca di evitare in un lungo scontro con Quinn.

Tutta la famiglia al completo ha assistito sconvolta all’umiliazione di Brooke che, accusata da Quinn, piange e continua a chiedere perdono a Ridge. Ma sia Katie che Ridge sono scioccati da questo tradimento.

Shauna, non sapendo quello che sta succedendo, sta salutando la figlia Flo prima di partire per Las Vegas, raccontandole anche del video che ha girato e di come non lo avrebbe mai fatto vedere a Ridge (di cui ormai è innamorata) per non farlo soffrire.

Mentre Shauna ribadisce a Flo di non voler mostrare a Ridge il video del bacio tra Bill e Brooke per non farlo soffrire, Quinn non si è fatta scrupolo in tal senso. E quando Ridge, amareggiato, torna a casa, lei gli dice di correre da Shauna perché è lei la donna che può farlo felice! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

