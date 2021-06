Nuovo cross over in vista tra Beautiful e la soap opera “cugina” Febbre D’Amore. Entrambe create dalla famiglia Bell e trasmesse dal canale americano CBS (sebbene appartenenti a case di produzione completamente diverse), nel corso dei decenni più volte le due trasmissioni si sono incrociate con i loro personaggi, a volte per poche puntate, altre volte per prolungati trasferimenti dei loro beniamini da una soap all’altra.

Le più celebri permanenze a Beautiful di personaggi creati in quel di Febbre D’Amore sono state senz’altro quelle di Sheila Carter, Lauren Fenmore e Ashley Abbott. Ma se ci avete seguito negli ultimi mesi, sapete anche che, dall’autunno 2020, il personaggio della giovane Sally Spectra, sempre interpretato da Courtney Hope, dopo l’uscita di scena da Beautiful è stato introdotto nella soap ambientata a Genoa City.

Beautiful: ERIC FORRESTER (John McCook) passa a FEBBRE D’AMORE ma per poche puntate

La vicenda di Sally, già ad inizio 2021, è stata la “scusa” per un intreccio narrativo tra le due produzioni, ma la parte andata in onda a Beautiful è stata meno significativa e probabilmente risulterà “poco chiara” l’anno prossimo ai telespettatori italiani, visto che non solo Febbre D’Amore non va più in onda da noi da diversi anni, ma anche perché Sally non si affaccerà mai sulla scena.

Assisteremo, infatti, all’arrivo della sua nuova nemesi, Summer Newman, alla Spencer Publications: la scusa sarà una partnership tra la JVC, il collettivo di moda appartenente a Lauren Fenmore, ed Eye On Fashion. In realtà la ragazza sarà anche in cerca di informazioni compromettenti sul passato di Sally a Los Angeles e a fornirle qualche scoop sarà Flo Fulton, che troverà così un modo per vendicarsi della stilista. Tuttavia anche l’incontro tra le due nemiche di Sally è andato in onda in gran parte a Febbre D’Amore, lasciando solo una tiepida introduzione per gli spettatori di Beautiful.

Il nuovo e attuale cross over, stavolta, riguarderà il personaggio di Eric Forrester, che nel corso degli anni è stato ospite a Febbre D’Amore in più di un’occasione, l’ultima nel 2017 quando corse in aiuto di Lauren per salvare la sua azienda. Tra l’altro John McCook, l’interprete dello stilista a Febbre D’Amore aveva interpretato anche un altro personaggio, Lance Prentiss, tra il 1976 e il 1980.

Stavolta il cross over sarà però a senso unico, visto che non verrà contraccambiato nelle puntate di Beautiful (nelle quali avremo forse solo una lontana eco della vicenda qualora venisse inserita nei dialoghi). La questione vedrà Eric interagire proprio con Sally Spectra, che cercherà un modo per liberarsi di Summer.

La faida con la rivale è costata a Sally la sua frequentazione, appena iniziata, con il ben più maturo magnate Jack Abbott, ma ciò non sembra averla distolta dall’obiettivo finale: soffiare a Summer il posto di dirigente della JVC. Per farlo, la stilista sta cercando di farle ottenere un’allettante proposta per una casa di moda in Italia, fortemente legata alla Forrester Creations.

E qui entrerà in gioco Eric: l’uomo aiuterà la ragazza e, soprattutto, sarà pienamente consapevole degli intrighi della sua ex dipendente? Nel cross over, che inizierà il 16 giugno e proseguirà per alcuni episodi, Eric tuttavia, non si muoverà da Los Angeles e sarà dunque Sally a tornare nella città che pensava di aver abbandonato per sempre. Successivamente i due continueranno ad interagire tramite video chiamate.

La lista dei personaggi di Beautiful apparsi a Febbre D’Amore nell’attuale stagione televisiva, però, non si ferma qui: gli autori della soap, infatti, non si sono dimenticati della famiglia della Spectra e così, se la ragazza è stata vista più volte parlare al telefono con sua sorella Coco (mai però apparsa in video), gli spettatori hanno anche assistito ad alcune video chiamate tra Sally e sua nonna Shirley che, sempre interpretata da Patrika Darbo, è stata fonte di consigli strategici per sua nipote.

