Nelle recenti puntate americane di Beautiful, è stato svelato il sesso del figlio che Steffy Forrester porta in grembo e che renderà il suo attuale futuro marito, John Finnegan, padre per la prima volta.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 4 giugno 2021

La coppia, inizialmente decisa a scoprire l’informazione solo al momento della nascita, non è riuscita ad aspettare durante una nuova ecografia. Ebbene, i due genitori hanno scoperto che daranno alla luce un maschietto!

In passato i futuri sposi avevano ventilato questa ipotesi, lanciandosi anche in un nome per il futuro figlio: quello del padre! Se non avranno cambiato idea e qualora la gravidanza giungesse al naturale e felice epilogo, il secondogenito di Steffy si chiamerà insomma John Finnegan Jr., consentendo di utilizzare con ogni probabilità il semplice diminutivo “J.J.”.

Con l’avvento della piena estate, per Steffy e Finn si avvicinerà il lieto fine, nonché il momento delle nozze: ma tutto andrà come previsto?

Beautiful, trame americane: RIDGE consiglia a THOMAS di trovarsi una ragazza!

Lo scopriremo presto, mentre questa loro linea narrativa dovrebbe – meglio usare il condizionale – esplorare il passato del giovane medico, per ora rimasto pressoché vago e nebuloso (al personaggio di Finn è stato finora assegnato il solo ruolo dell'”interesse amoroso di…”, arricchendo con una quinta punta la complicata situazione sentimentale a quattro tra Liam, Steffy, Hope e Thomas).

Se i coniugi Spencer hanno ritrovato la tanto desiderata unità di coppia, Thomas sembra accontentarsi di ammirare la felicità di Hope accanto a Liam. Una situazione che ha sollevato sia Brooke che Ridge, con quest’ultimo che ha suggerito al primogenito di pensare all’idea di aprirsi a nuove frequentazioni (il rassegnarsi a stare parcheggiato ad amare nell’ombra la moglie dell’altro è effettivamente poco per un ragazzo della sua età) e a concentrarsi su Douglas, che resta figlio suo, sebbene viva a tempo pieno proprio con Liam e Hope.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per quanto riguarda Steffy e Finn, i due sembrano aver superato la fase in cui negli episodi statunitensi la ragazza ha tradito il compagno con Liam ormai mesi fa. Proprio a tal proposito Jacqueline MacInnes Wood, l’interprete della giovane Forrester, ha dichiarato:

Era ora che Steffy si innamorasse di un altro uomo. Credo che ora sia davvero finita con Liam. Certo, nelle soap mai dire mai, ma non penso ci sarà niente tra loro per molto tempo in futuro. Per quanto riguarda la loro ultima notte insieme, inizialmente gli sceneggiatori avrebbero voluto depennare la parte che li vedeva ubriachi, ma ho insistito: sarebbe stato del tutto incomprensibile che lei potesse ricascarci senza almeno l’alcol ad offuscarne la mente!

Insomma, col passato di Steffy archiviato, pare inevitabile che adesso ci si concentri su quello inedito di Finn. Le anticipazioni segnalano che potremmo scoprire cose sorprendenti sulla famiglia del medico… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!