Anticipazioni terza puntata della serie tv Grand Hotel – intrighi e passioni, in onda mercoledì 23 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Ecco le trame dei due episodi previsti:

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 5 (Luna di sangue)

Una volta capita la vera identità di Julio, Ayala a sorpresa gli chiede di collaborare alle indagini, essendo lui un dipendente dell’albergo. Quando però comprendono di avere a che fare con un serial killer, chiedono aiuto ad Alicia in modo da evitare un altro omicidio.

Eugenia, pazza di gelosia, spinge da un balcone la sorella Mercedes, che ora rischia di morire. Mentre Ayala, i suoi e Julio assistono inermi all’omicidio di un’altra donna, Alicia viene inseguita nei corridoi dell’hotel da un uomo in possesso di un coltello d’oro, ovvero l’arma degli altri delitti.

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 6 (La casa abbandonata)

Ayala vuole arrestare Julio per omicidio e Alicia lo avvisa del pericolo, intanto Andres dice a sua madre di essere il padre del figlio che Belen attende da Diego affinché lei non venga cacciata. Ma Angela la odia e le rende la vita difficile.

Javier viene sfidato a duello dal generale e si salva per un soffio. Sofia trova una ragazza incinta e la fa ingaggiare in hotel per tagliare fuori Belen dal patto con Donna Teresa, che ora le somministra un’erba per abortire; Belen cerca di far bere un tè fatto con quell’erba a Catalina, in maniera tale che abortisca. Il piano, comunque, le si ritorcerà contro a causa di Angela.

Julio e Alicia si rendono conto che Diego era l’amante di Cristina e ritengono che possa averla fatta fuori. Ayala arresta Diego per l’omicidio e Teresa per ora lo permette.

Si scopre che Cristina è viva: la ragazza salva la vita a Julio mentre Garrido stava per ammazzarlo su ordine di Diego. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

