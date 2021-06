Nonostante le puntate inedite de Il paradiso delle signore siano attualmente in pausa su Rai 1 (stanno andando in onda repliche e così sarà per tutta l’estate), è già tantissima la curiosità per la stagione 6 (la quarta in formato quotidiano) e per le sue nuove storie. Non solo: come avrete probabilmente notato, sul web è già in atto una vera e propria “caccia alla new entry” in grado già di coinvolgere diversi attori e attrici, che magari hanno pubblicato sui social quale “foto sospetta”.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: VITTORIO CONTI, nuovi colpi di scena

Noi abbiamo fatto finora una scelta di andarci piano con le tantissime voci di corridoio che girano in rete, anche perché immaginiamo che a breve le notizie saranno già molto più precise. Ma nelle ultime ora è emerso un elemento che possiamo considerare sicuro e che riguarda Chiara Russo, la “Maria Puglisi” della fiction daily.

A conclusione della quinta stagione, Maria e Rocco hanno raggiunto la conclusione della loro storia, con il giovane Amato innamoratissimo della sua dolce metà e proiettato verso una promettente carriera da ciclista professionista. Ma c’è un seguito a tutto questo?

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Ebbene, nel corso di una diretta Instagram condotta il 10 giugno da Emanuel Caserio (Salvatore), Chiara Russo ha fatto chiaramente capire che nella prossima stagione lei apparirà ancora e che Maria continuerà a essere innamorata di Rocco.

Com’è giusto che sia, si tratta per adesso di informazioni poco approfondite e che non aiutano in realtà a comprendere quale sviluppo avrà la trama. Peraltro, in tutte le occasioni in cui Giancarlo Commare (Rocco) ha recentemente nominato il Paradiso, è sembrato tra le righe che la considerasse un’esperienza conclusa e dunque staremo a vedere se sarà davvero così.

C’è anche da dire che, come l’esperienza insegna, non è neanche detto che i personaggi presenti a inizio stagione lo siano poi per tutto il resto dell’annata (basti considerare l’esempio di Clelia e Luciano), quindi bisogna attendere l’arrivo di news più precise per farsi un’idea di quel che sarà Il paradiso 6. Quel che è certo è che l’attesissima messa in onda è prevista a settembre! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.