I telespettatori de Il Paradiso delle Signore, nel corso della sesta stagione della fiction in onda su Rai 1 da settembre, assisteranno alla rinascita di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Reduce dal fallimento del suo matrimonio con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), che ha scelto di trasferirsi in America, il direttore del grande magazzino milanese dovrà riprendere in mano la sua vita ed introdurrà un’importante novità lavorativa che, nel giro di qualche mese, potrebbe portare a dei nuovi successi…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Vittorio fonda la rivista Paradiso Market

In base alle prime anticipazioni diffuse dalla stessa Rai nella sinossi della prossima stagione della fiction, è abbastanza chiaro che Vittorio deciderà di espanderà la sua attività lavorativa anche nel mondo dell’editoria, visto che fonderà la rivista mensile Paradiso Market. Un’iniziativa che, a dire il vero, si poteva intuire anche grazie all’ultima puntata della stagione 5 andata in onda lo scorso maggio.

In ogni caso, Conti avrà modo di interagire nei nuovi episodi ancora una volta con la cognata Beatrice (Caterina Bertone), ancora salda nel ruolo di ragioniera del Paradiso. Tuttavia, non è ancora chiaro il futuro sentimentale di Vittorio, anche se la trama ufficiale dichiara che riscoprirà il suo lato sentimentale più romantico. L’uomo di riavvicinerà dunque alla cognata, per la quale in fondo non ha mai smesso di provare dei sentimenti, oppure farà una nuova conoscenza?

Il Paradiso delle Signore 6, news: il ritorno di Roberto Landi e Anna Imbriani

In ogni caso, Vittorio si troverà ad interagire con due personaggi che appartengono all’epoca in cui Il Paradiso delle Signore era una fiction destinata alla prima serata. Nel grande magazzino, tornerà infatti ad affacciarsi il pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia), gay dichiarato che, in passato, è stato innamorato proprio del Conti. Insieme a lui, ci sarà anche l’ex venere Anna Imbriani (Giulia Vecchio). In quale maniera i due andranno ad inserirsi nelle nuove storyline?

Quel che è certo è che i nuovi episodi della soap partiranno all'insegna di tantissime novità per Vittorio Conti, che dovrà riorganizzare la sua vita dopo la batosta subita con Marta. Da quanto sembra, riuscirà però a rialzarsi…