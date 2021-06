Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza su Rai 1 a settembre 2021, ci sarà ancora spazio per Nicola Rignanese, interprete del controverso Giuseppe Amato. Il marito di Agnese (Antonella Attili), come mostrato nelle puntate trasmesse lo scorso maggio, sarà protagonista di una storyline alquanto complessa che rischierà di mandare in frantumi il già precario equilibrio della sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore, trame: Nicola Rignanese ci sarà ancora. Giuseppe e l’altro figlio in arrivo…

Come i telespettatori ricorderanno, nel finale della quinta stagione, Giuseppe ha infatti ricevuto una missiva nella quale Petra, la sua amante tedesca segreta, gli ha confessato di sperare ancora nel suo ritorno in Germania. Attraverso questa scena, è stato dunque appurato che l’Amato Senior, durante il periodo trascorso all’estero, ha avuto davvero un’amante, circostanza negata dal diretto interessato appena ha rimesso piede a Milano per ricongiungersi ad Agnese e al figlio Salvatore (Emanuel Caserio).

In ogni caso, la lettera indirizzata a Giuseppe è servita anche per fare da apripista ad un altro colpo di scena, visto che l’amante gli ha parlato apertamente della sua gravidanza, dando modo ai fan di apprendere che l’uomo sarebbe diventato nuovamente papà di lì a pochi mesi. Un escamotage che, probabilmente, produrrà i suoi effetti nei nuovi episodi…

Il Paradiso delle Signore, rumor: quale futuro per Giuseppe Amato?

Grazie alle storie Instagram pubblicate di recente da Emanuel Caserio, è infatti stato confermato che Nicola Rignanese, attualmente, si trova sul set de Il Paradiso delle Signore. Quale sarà quindi il futuro di Giuseppe? Petra, prima o poi, arriverà a Milano, dando modo a Salvatore e sopratutto ad Agnese di scoprire tutta la verità?

Al momento, ovviamente, questa resta soltanto un’ipotesi, che troverà conferma o meno appena la sesta stagione prenderà il via, ma, qualora il tradimento di Giuseppe venisse davvero alla luce, ciò potrebbe portare nuovamente Agnese a riavvicinarsi ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi), che ha lasciato per dare un’ulteriore possibilità al suo matrimonio?

Si tratta insomma di una bomba ad orologeria che finirebbe per coinvolgere anche Salvatore (che è riuscito a dare al padre il beneficio del dubbio) riguardo a una sua possibile redenzione, nonostante le mille perplessità del caso. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.