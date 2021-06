Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 10 giugno 2021:

Leggi anche: Love is in the air cast: KEREM BURSIN è Serkan Bolat, tutto su di lui

Eda porta via alcune scatole da casa di Serkan e così Aydan pensa che la ragazza abbia iniziato il trasloco per la convivenza.

Kaan si reca al negozio dove lavora Melo per farla invaghire di lui e la ragazza viene licenziata perchè sorpresa ad usare campioni di profumo destinati alla clientela.

Serkan entra in conflitto: si apre con Eda e le racconta cose personali per poi però trattarla male in modo da ristabilire. Tale distanza, però, alla fine non verrà mantenuta: Serkan corre da Eda per chiarire la situazione.

Selin infine telefona a Serkan e gli dice che devono parlare, senza aggiungere altro…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)