Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 11 giugno 2021:

Selin viene a sapere da Eda che presto andrà a convivere con Serkan ma non sa che la ragazza fa questa confessione soltanto dettata da un momento di rabbia: Selin quindi riferisce la notizia ad Aydan e Piril e ne consegue una serie di fraintendimenti.

Kaan Karadag vince una gara di appalto per il progetto BOdruM, mentre Serkan confida ai suoi soci di non essere affatto avvilito: Kaan ha infatti ricevuto false informazioni da Ahmet (in seguito ad una conversazione in cui il giovane Bolat aveva compreso del doppio gioco dello stesso Ahmet). Kaan è destinato quindi alla bancarotta, mentre Serkan attende la lenta vittoria.

Nel frattempo Melek, Ceren e Figen si trovano nello stesso ristorante dove Selin ha dato appuntamento a Serkan per parlargli: le ragazze pensano si tratti di un appuntamento romantico e lo riferiscono subito a Eda. Quest’ultima, per non far saltare l’accordo con Serkan, finge una scenetta con il “fidanzato” per non destare sospetti nelle sue amiche.

