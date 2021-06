Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 21 giugno 2021: Ultimo giorno ad Antalaya. Serkan sta per ricevere il premio quando, senza poterlo prevedere, si presentano dei paparazzi per fotografarlo insieme a Eda: Ferit, involontariamente, ha dato spunto a Kaan tramite quella foto del contratto di fidanzamento per infastidire il suo nemico Bolat.

Selin ne approfitta per mettere Eda in imbarazzo davanti alla stampa: la ragazza in un primo momento non vuole parlare ma poi accetta per il bene di Serkan; tuttavia è proprio il giovane che la porta via in tempo per evitare i paparazzi.

I nostri protagonisti ritornano a casa ed Eda aspetta Serkan per andare al lavoro: il ragazzo non si presenta ed Eda scopre che Bolat non lavora mai il 19 agosto…

Nel frattempo in ufficio arriva il signor Fikret, facendo a Eda una serie di richieste bizzarre in merito ad una cantante che dovrebbe presenziare per la festa della moglie. Eda chiede aiuto ad Engin e Piril, che la dissuadono dal seguire la lista infinita di strane cose richieste da Fikret.

