Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 24 giugno 2021:

Eda, Figen, Melek e il team di Serkan si ritrovano ad una festa per motivi diversi; Serkan non ama la folla ed Eda coglie l’occasione per rinfrescare all’uomo il loro accordo. I due condividono un momento intimo in cui Serkan suona per lei, chiedendole che quella serata rimanga un segreto tra loro due.

Aydan vede un video inviato da Eda e inizia a comprendere di poter vincere le sue paure. Eda tuttavia, col passare dei giorni, si rende conto di iniziare a provare dell’amore per Serkan e, mentre quest’ultimo è preoccupato per l’intromissione lavorativa di Ferit nell’azienda del padre, la ragazza si accorge del nervosismo del giovane Bolat per la questione e prova ad aiutarlo accettando di occuparsi del brevetto e di alcune questioni burocratiche della Art Life.

Melek, infine, sfrutta la sua vicinanza lavorativa per tenere Selin sotto controllo.

