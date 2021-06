Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 28 giugno 2021:

Eda organizza la cena di compleanno per Serkan, da trascorrere insieme a Selin per farli riavvicinare: Serkan però ci rimane un po’ male e si confida con Engin provando a capire il perchè di questo gesto. Eda infatti vuole mettere alla prova il giovane per capire se è ancora innamorato di Selin. Serkan però non conclude la cena con Selin e raggiunge Eda in un ristorante umile, dove i due alla fine trascorrono la serata; la ragazza dona in seguito a Serkan il suo regalo di compleanno: un mappamondo.

Serkan ed Eda si vedono il giorno seguente per lavoro e devono recarsi presso la tenuta da ristrutturare: sarà Eda infatti ad occuparsene insieme ad Idil, una celebre architetta paesaggista. La giovane teme tuttavia di innamorarsi di Serkan e quindi decide di recarsi presso la tenuta con la sua auto, ma alla fine Serkan deve soccorrerla visto che l’auto di Eda si rompe…

Kaan intanto continua a corteggiare Melek, la quale inizia a confidargli tutti i segreti dell’azienda di Serkan.

