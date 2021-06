Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 29 giugno 2021:

Serkan percepisce in Eda un atteggiamento sfuggente anche se la loro finta relazione sembra scorrere normalmente.

Nel frattempo Kaan è riuscito a impossessarsi del brevetto di Serkan riguardo a dei lampadari che avrebbe dovuto vendere in esclusiva ad una catena alberghiera mondiale; oltre a questo Kaan riesce a metterli sul mercato prima di Serkan, screditando quindi l’avversario.

Serkan va su tutte le furie e incolpa Eda per non aver svolto il suo compito portando i design all’ufficio brevetti: Eda, umiliata e in lacrime davanti a tutto il team, scappa via dal lavoro lasciando tutti scossi e confidando l’accaduto alla sua amica Ceren.

Dopo una notte passata a riflettere, Eda decide di restituire l’anello di fidanzamento a Serkan.

