Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 4 giugno 2021:

Leggi anche: Love is in the air anticipazioni: EDA e SERKAN, il bacio scatena il gossip!

Aydan conosce per la prima volta Eda e la ragazza confessa del finto fidanzamento; così facendo Aydan si tranquillizza, anche se la riunione di famiglia non va proprio come immaginato.

Una volta soli, Serkan incarica Eda di procurare un finto anello di fidanzamento e la ragazza si reca in gioielleria per acquistare un anello però che, secondo il parere di Serkan, è troppo semplice e modesto. Il giovane decide quindi di accompagnare Eda in una gioielleria molto costosa per poi scegliere un anello a forma di fiore: Eda è molto felice, sebbene preciserà di voler restituire l’anello una volta concluso il falso fidanzamento.

Aydan, infine, è in fermento per l’incarico affidato da Serkan: organizzare una festa di fidanzamento in meno di un giorno!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)