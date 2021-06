Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 7 giugno 2021:

Leggi anche: Love Is In The air anticipazioni: EDA è una ladra? SERKAN la accusa ma non sa che…

Serkan (Kerem Bürsin) e l’Art Life sono in difficoltà in merito al progetto dell’albergo: alcune cose non vanno nel verso giusto e rischiano di mandare a monte l’intero affare, se non fosse per Eda (Hande Erçel) che ha un’idea semplice ma geniale per poter risolvere la situazione.

La denominazione di albergo ecologico prevede quindi di riempire l’intera struttura di verde, piante e alberi; questo richiede uno sforzo enorme da parte di tutto il team che deve consegnare la presentazione al signor Fikret in meno di 24 ore.

Nel frattempo la zia di Eda, Ayfer, invita a cena Serkan la sera stessa della presentazione del progetto ed il giovane Bolat ne approfitta per comunicare alla donna la festa di fidanzamento con Eda per giorno successivo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)