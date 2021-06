A Love is in the air, fino a che punto il contratto del falso fidanzamento di Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) resterà segreto? Nelle prossime puntate saranno in tanti a scoprire dell’accordo, ma il pubblico dovrà fare particolare attenzione a quello che succederà nel momento in cui a capire tutto sarà Ayfer (Evrim Dogan), la zia-chioccia di Eda.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedi 21 giugno 2021

Love Is In The Air, news: ecco chi scoprirà del contratto

Nelle recenti puntate trasmesse su Canale 5, la prima a scoprire il contratto è stata Selin (Bige Onal). Tuttavia, grazie ad una serie di sotterfugi, Serkan e Eda riusciranno a convincerla del fatto che quel foglio non equivalga ad un rapporto finto, tant’è che il segreto dei nostri protagonisti sarà sano e salvo.

Col trascorrere degli episodi, dati gli atteggiamenti contraddittori che Serkan mostrerà in più di una circostanza, la Yildiz sentirà il bisogno di confrontarsi con Ceren (Melisa Dongel) sulla questione e le confesserà di non essere mai stata la fidanzata dell’affascinante architetto, bensì di aver inscenato una relazione con lui per far sì che Selin, sentendosi gelosa, interrompesse il fidanzamento con Ferit.

Come spesso capita nelle soap, la “bugia” non durerà a lungo: nel corso di un litigio, Ceren lascerà intendere ad Engin (Anıl İlter) che tra Serkan e Eda non sia in corso alcuna storia d’amore. L’uomo affronterà quindi Bolat, che gli dirà tutta la verità. Partendo da questi presupposti, la situazione non farà altro che complicarsi…

Love Is In The Air, spoiler: Ayfer scopre il contratto tra Eda e Serkan

Eh sì: le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Ferit e Selin annunceranno di aver deciso di sposarsi entro una settimana. A quel punto, Serkan ordinerà a Eda di rispettare il loro contratto e di fare il possibile affinché le nozze non vadano in porto. La nostra protagonista si presterà dunque a quest’ennesima richiesta, ma preciserà che la loro “frequentazione” finirà obbligatoriamente entro sette giorni, anche se il piano per sabotare il matrimonio non dovesse andare effettivamente a buon fine.

Durante tutti questi imprevisti, la zia Ayfer si preoccuperà a dismisura per Eda, visto che non capirà per quale ragione continui a passare il resto del suo tempo con l’irascibile Serkan. Così, un giorno, la donna metterà le mani tra le cose della nipote e resterà sgomenta appena vedrà il contratto tra Eda e il Bolat!

In primis, Ayfer interrogherà Ceren sulla scomoda faccenda, scoprendo quindi che era l’unica a conoscere la verità, mentre Fifi (Sitare Akbaş) e Melo (Elçin Afacan) la ignoravano completamente. Le mosse della zia non si fermeranno però qui…

Love Is In The Air, trame: Eda ottiene una “misteriosa” borsa di studio in Italia

Vi anticipiamo infatti che Ayfer si metterà in contatto con la madre, che Eda non ha mai voluto coinvolgere nei suoi problemi, e le chiederà di fare un misterioso favore. Fatto sta che, nel giro di qualche ora, la Yildiz riceverà una telefonata, dove le verrà comunicato che ha ottenuto una prestigiosa borsa di studio per laurearsi in Italia.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato Ayfer dirà alla nipote di aver scovato l’accordo con Serkan, dall’altro sempre la zia spronerà la ragazza ad accettare la nuova offerta. Ma cosa deciderà di fare effettivamente Eda? Metterà davvero distanza tra lei e Serkan, l’uomo che nonostante tutto ama? Di chi si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.