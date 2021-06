Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 7 a venerdì 11 giugno 2021: L’Art Life è in difficoltà: l’albergo di cui sta curando il progetto rischia di non potersi fregiare della denominazione di albergo ecologico. Eda, però, con una semplice ma brillante idea riesce a risolvere il problema: circondare e riempire la struttura di piante e alberi. Il progetto deve essere pronto per la presentazione al signor Fikret, la sera del giorno dopo, e tutti sono chiamati a uno sforzo enorme. A complicare le cose, Ayfer, la zia di Eda, ha inviato a cena Serkan. Arrivato per restare solo pochi minuti, Serkan ne approfitta per annunciare che il giorno dopo ci sarà la festa del fidanzamento tra lui e Eda.

La festa di “fidanzamento contrattuale” fra Eda e Serkan si svolge a fatica fra varie difficoltà: Eda, viene umiliata e dileggiata da Aydan e altri invitati, a causa della sua presunta inferiore estrazione socio-culturale; Serkan è invece alle prese con Kaan, che, sul filo di lana, gli soffia un importante progetto di lavoro; il padre di Serkan non partecipa alla festa; infine Ayfer e Aydan si punzecchiano stizzite e finalmente decidono di incontrarsi per appianare la questione del rapporto fra i loro consanguinei. Serkan e Eda, intanto, mostrano segni di innamoramento, di cui entrambi si stupiscono. E Selin, che Aydan auspica possa tornare con Serkan, a sua volta si accorge che fra i due sta nascendo qualcosa. Engin fa amicizia con Ceren. E Ceren, Figen e Melek, nel corso della festa, si ergono a difesa dell’amica Eda.

La festa di fidanzamento non va esattamente come Eda aveva previsto. È convinta di essersi effettivamente legata a un robot senza sentimenti finché, a fine serata, i due restano soli a contemplare il cielo stellato e Serkan si rivela più dolce di quanto lei si aspettasse. Eppure, di nuovo, le sue convinzioni vengono stravolte la mattina seguente: il suo ufficio è in ristrutturazione, le sue cose sono state portate via e Serkan la tratta con acredine. Nel bel mezzo di questa baraonda, si presenta Fifì, che, passata per assicurarsi che la sua amica sia trattata con il dovuto rispetto, la trova invece alla mercè di Serkan. Intanto, Aydan viene a sapere da Selin che Eda e Serkan hanno deciso di andare a convivere. Risentita dal fatto che il figlio non l’abbia informata, e contraria alla sua relazione con Eda, Aydan tenta di mettersi in contatto con Serkan per convincerlo a desistere dal suo proposito.

Aydan viene a sapere che Eda ha portato via alcuni scatoloni da casa di Serkan, così pensa che la ragazza stia facendo posto per le sue cose e che voglia trasferirsi a casa del figlio. Kaan si reca nel negozio dove lavora Melo e riesce a far colpo su di lei. La ragazza viene licenziata perché sorpresa a usare i campioni di profumo a disposizione della clientela. Serkan, dopo essersi aperto con Eda, la tratta rudemente per ristabilire le distanze, ma poi la va a trovare per una passeggiata chiarificatrice. Selin telefona a Serkan e gli dice che devono parlare.

In un momento di rabbia, Eda fa credere a Selin che lei e Serkan andranno a vivere insieme. Selin lo dice a Aydan e Piril e di conseguenza si creano una serie di equivoci. Nel frattempo, la gara per l’appalto del progetto BOdruM viene vinta da Kaan, con grande disappunto di Engin e Piril, ma non di Serkan; l’uomo rivela loro quello che era il suo obiettivo, ovvero che Kaan vincesse, dopo aver ricevuto da Ahmet informazioni false sull’offerta della Art life (fornite di proposito da Serkan allo stesso Ahmet, essendosi accorto che faceva il doppio gioco). Di conseguenza, si prospetta la bancarotta di Kaan, mentre Serkan fa un’ottima figura anche di fronte al padre. Melek, Ceren e Figen, nel ristorante dove stanno “consolando” Melek (che è stata licenziata), si imbattono in Serkan e Selin e si convincono che il loro sia un appuntamento galante; riferiscono a Eda del presunto tradimento e lei inscena un siparietto con Serkan per far vedere alle amiche che fra di loro è tutto a posto.

