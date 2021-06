L’amore busserà alla porta di Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Nonostante il falso fidanzamento che metterà in scena con lui per innescare la gelosia di Selin (Bige Onal), la ragazza capirà infatti di essersi innamorata del “robot” Serkan Bolat (Kerem Bursin) e farà davvero fatica a portare avanti la menzogna, motivo per cui si confiderà con l’amica Ceren (Melisa Döngel).

Love Is In The Air, news: Eda capisce di essere innamorata di Serkan

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto partirà nel momento in cui la zia Ayfer (Evrim Doğan) farà presente ad Eda che dai suoi atteggiamenti traspare tutto l’amore che prova per Serkan.

Visto che fino a quell’istante non aveva preso minimamente in considerazione l’idea di essersi davvero innamorata dell’architetto, la Yildiz ripenserà al primo mese trascorso in sua compagnia e non potrà fare a meno di avvertire una certa gelosia quando l’ex fidanzata Selin si avvicinerà troppo a lui.

Il primo vero e proprio banco di prova per Eda sarà dunque il compleanno di Serkan, giornata che lui non è solito festeggiare. Di primo acchito, Eda vorrà organizzare una sorta di festa per stare in sua compagnia, ma poi desisterà ed arriverà addirittura a prenotare un tavolo al ristorante dove il Bolat potrà trascorrere la serata insieme a Selin! Dì lì a poco, la situazione si complicherà ulteriormente…

Love Is In The Air, spoiler: Eda parla a Ceren del falso fidanzamento

Eh sì: contemporaneamente a tutte queste vicende, Eda si sentirà stressata da tutta la faccenda venutasi a creare e troverà il coraggio di confidarsi con l’amica Ceren. Dopo aver ammesso di essersi innamorata di Serkan, la Yildiz farà infatti presente alla bionda che il loro fidanzamento è stato soltanto inscenato per far sì che Selin si ingelosisse e mandasse a monte il matrimonio con Ferit (Cagri Citanak).

Insomma, Eda non saprà più come uscire dall’inghippo e cercherà un consiglio amichevole! Da un lato Ceren la inviterà a ponderare meglio ogni sua mossa e a cercare di mettere alcuni paletti tra lei e Serkan, dall’altro non sarà facile per Eda mantenere questa intenzione sopratutto quando il Bolat deciderà di lasciare la cena di compleanno con Selin per raggiungerla!

Love Is In The Air, trame: Serkan trascorre il compleanno con Eda

Già. Serkan preferirà interrompere l’incontro con Selin e si recherà nel modesto ristorante dove Eda avrà scelto di cenare. In questa maniera, la Yildiz avrà modo di consegnare al Bolat il suo personale regalo, ossia un piccolo mappamondo.

Un dono con un significato ben preciso: che cosa avrebbe potuto regalare a un uomo che aveva già tutto quello che il mondo poteva offrirgli… se non il mondo stesso?

Queste parole faranno breccia nel cuore di Serkan, a sua volta visibilmente attratto da Eda. Bisognerà quindi chiedersi fino a quando i due faranno finta di nulla e sopprimeranno i loro nascenti sentimenti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.