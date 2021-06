Fine del contratto con Serkan Bolat (Kerem Bursin)? È questo ciò che cercherà di fare Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. A causa degli intrighi del losco Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz), la nostra protagonista non vorrà più avere nulla a che fare con il bell’architetto, ma prima si toglierà qualche sassolino dalla scarpa…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledì 9 giugno 2021

Love Is In The Air, news: Serkan accusa Eda di essere una ladra

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Kaan entrerà in possesso del disegno di un lampadario disegnato da Serkan e destinato ad un prestigioso cliente americano della Art Life. Un brevetto che il Karadag riuscirà ad estorcere grazie al rapporto instaurato con l’ingenua Melo (Elçin Afacan). Tuttavia, appena emergerà che quell’oggetto è già stato messo nel mercato, il Bolat penserà bene di dare la colpa alla falsa fidanzata Eda, ossia l’unica a cui era stato consegnato il disegno.

Di primo acchito, la Yildiz non vorrà più saperne di frequentare Serkan, ma poi vorrà ristabilire la verità quando scoprirà che Kaan si è avvicinato a Melo soltanto con lo scopo di imbrogliare e derubare la Art Life. Tale svolta getterà nello sconforto la stessa Melo, che non riuscirà a capacitarsi di come il Karadag si sia preso gioco di lei. Occhio quindi a quello che succederà in seguito…

Love Is In The Air, trame: Melo e Fifi narcotizzano Kaan

Vi anticipiamo infatti che, appena avrà la certezza del “vero volto” dell’uomo di cui si stava innamorando, Melo si accorderà con l’amica Fifi (Sitare Akbaş) per entrare nel suo ufficio e rovistare nel suo cellulare, ciò perché la donna sarà pienamente convinta che il Karadag abbia scattato le foto del brevetto custodito da Eda.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Effettivamente, l’intuizione di Melo non sarà per niente sbagliata, ma prima di poter visionare gli scatti dovrà narcotizzare Kaan con del cloroformio, ovviamente potendo contare sull’aiuto di Fifi. Nel giro di qualche ora, Eda avrà dunque gli scatti di cui aveva bisogno per dimostrare a Serkan che non ha mai voluto compromettere gli affari del suo studio di architettura. L’incontro tra i due non avrà però un felice epilogo…

Love Is In The Air, spoiler: Eda restituisce a Serkan l’anello di fidanzamento

Eh sì: dopo avergli spiegato in che modo Kaan ha “sedotto” Melo per rubare l’ultimo lavoro della Art Life, Eda preciserà a Serkan che non se la sente più di frequentarlo e, di fatto, dichiarerà di essere intenzionata a mettere fine al loro contratto sul falso fidanzamento circa un mese prima rispetto alla fine preventivata.

Come segno tangibile della sua volontà, la Yildiz si sfilerà l’anello a forma di fiore che il Bolat le aveva regalato e dirà addio all’uomo, di cui si stava innamorando. Come già immaginerete, la storia tra i due sarà però tutt’altro che conclusa e presenterà ancora delle sorprese… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.