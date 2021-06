Il colpo di scena è stato servito a dovere nella puntata del 2 giugno di Love is in the air, la nuova soap turca di Canale 5 che di giorno in giorno vede aumentare i suoi fan italiani (non sono pochi coloro che se la stanno rivedendo sull’ammiraglia Mediaset dopo averla già visionata in lingua originale con i sottotitoli).

Torniamo al colpo di scena: proprio nella più recente puntata di Sen Çal Kapımı (questo il titolo originale della serie), sembrava ci fosse già la parola fine nella “sfortunata” conoscenza tra Serkan (Kerem Bursin) e Eda (Hande Ercel), ma quest’ultima – dopo l’umiliazione subita dal fidanzato Jenk (che l’ha lasciata sotto gli occhi della sua nuova ragazza) – si è presentata nel luogo dove il Bolat stava tenendo un discorso e, sorprendendo l’uomo in primis, l’ha baciato davanti a tutti!

In questo modo, Eda ha praticamente accettato la proposta di un “finto fidanzamento” avanzata poco prima da Serkan (proposta che inizialmente la ragazza aveva rifiutato con sdegno). Ma ora cosa succederà?

Quello che vedremo a breve è un grandissimo gossip scatenato dal bacio: i giornalisti presenti all’evento “impazziranno” di fronte a una notizia così “succosa”, ma anche tutti i personaggi che gravitano attorno ai due protagonisti non faranno altro che parlare di quanto è avvenuto tra Eda e Serkan.

Da ora in poi, l'inganno del finto fidanzamento andrà avanti ma non senza problemi. E tra pochi giorni ci sarà addirittura una vera e propria grande festa per celebrare i due (finti) piccioncini, ma il party non andrà come Eda aveva previsto…