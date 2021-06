Non sarà soltanto il difficile avvicinamento tra i protagonisti Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) ad animare le prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Tra non troppo tempo, comincerà infatti a svilupparsi un triangolo che coinvolgerà Engin Sezgin (Anıl İlter) e Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu), i due architetti soci di Bolat, e l’avvocatessa Ceren Basar (Melisa Döngel), l’amica della Yildiz. Si verrà così a creare una storyline piuttosto divertente…

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: Eda perdonerà Serkan? C’è un imprevisto…

Love Is In The Air, news: Engin vuole conquistare Piril e…

Le anticipazioni fanno sapere che Engin tra qualche tempo sarà interessato a Piril, anche se lei sembrerà pensare soltanto al lavoro e passerà tutte le sue giornate a parlare di affari legati alla Art Life. Tuttavia, i due avranno modo di avvicinarsi nel corso di una trasferta lavorativa, durante la quale la Baytekin darà l’impressione di non essere del tutto insensibile al fascino del collega. La vera svolta in questa trama comincerà però a delinearsi quando, terminato il weekend, i conoscenti dovranno tornare a Istanbul.

Grazie alla sintonia che avrà stabilito con lei alla (falsa) festa di fidanzamento tra Eda e Serkan, Engin si accorderà infatti con Ceren al fine di fare ingelosire Piril e dare così uno scossone al loro rapporto. Neanche a dirlo, la rossa sarà infastidita dalla complicità che Engin sembrerà avere con l’avvocatessa e, in più di una circostanza, lo inviterà a cena o semplicemente a fare merenda con lei. Tutte proposto che l’uomo rifiuterà, esattamente come gli consiglierà di fare Ceren. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Engin inizierà ad essere confuso sui reali sentimenti che prova, dato che si sentirà attratto anche dalla Basar!!!

Love Is In The Air, spoiler: Engin diserta una cena organizzata da Ceren per lui e Piril

Eh sì: i primi segnali di questo turbamento da parte di Engin si avvertiranno al termine di un pomeriggio trascorso in compagnia di Ceren, che deciderà appunto di aiutarlo a preparare una cena per Piril. In quegli istanti, l’architetto non riuscirà a frenare la sua attrazione per la Basar e, con la banale scusa di recarsi al supermercato per comprare qualcosa, lascerà la sua stessa abitazione.

Il risultato? Alla fine Engin invierà un sms sia a Ceren e sia a Piril, dove sottolineerà di avere avuto un imprevisto. Le due donne, infuriate per il suo atteggiamento, decideranno dunque di cenare insieme, deluse dal comportamento del conoscente. La più furiosa, in questa circostanza, sarà Piril, che finirà inevitabilmente per scoprire che il collega si è fatto aiutare dall’amica di Eda per preparare la loro cena romantica.

Love Is In The Air, trame: Ceren si lascia sfuggire una frase di troppo

Da un lato Piril sceglierà di evitare il confronto diretto con Engin e, il giorno seguente, non lo saluterà quando lo vedrà alla Art Life, dall’altro Ceren non ci penserà due volte a rimproverare l’uomo, a cui sembrerà essere a sua volta interessata, e in un impeto di collera preciserà che deve smetterla di comportarsi in maniera ambigua come Serkan, che è stato addirittura capace di mettere in scena il “gioco del fidanzamento”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Un riferimento chiaro e diretto al falso rapporto tra i due protagonisti, che la donna avrà avuto modo di apprendere grazie ad una confidenza di Eda. Fatto sta che quelle poche parole basteranno ad accendere la curiosità di Engin, che tenterà di farsi dire invano da Ceren a che cosa realmente si riferisse… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.