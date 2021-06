Già dalle prime puntate di Love Is In The Air, l’architetto Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz) si è fatto notare dai telespettatori per il suo obiettivo principale: distruggere per sempre Serkan Bolat (Kerem Bursin).

Tuttavia, i propositi di quello che è stato il cattivo numero uno della telenovela – almeno fino ad ora! – non andranno a buon fine, tant’è che l’uomo sarà costretto a “fuggire” da Istanbul per evitare la bancarotta. Prima di andarsene, sferrerà però un ultimo colpo al suo socio e amico Ferit (Cagri Citanak)…

Love Is In The Air, news: Melo scopre il doppio gioco di Kaan e…

Come abbiamo già segnalato nei nostri post dedicati alle anticipazioni, il declino di Karadag comincerà nel momento in cui Melo (Elçin Afacan) si renderà conto che Kaan le ha fatto credere che si stesse innamorando di lei soltanto per avvicinarsi ad Eda Yildiz (Hande Ercel), ciò al fine di estorcere delle informazioni sull’Art Life gestita da Serkan. Nello specifico, il piano di Kaan verrà fuori quando metterà sul mercato un lampadario, disegnato da Serkan per un importante cliente americano dello studio d’architettura.

A quel punto Melo riunirà tutti i tasselli del puzzle e, nonostante tutto il dolore per essere stata “sedotta” con l’inganno, si presenterà con Fifi (Sitare Akbaş) nello studio del “cattivone” e, dopo averlo narcotizzato con del cloroformio, entrerà in possesso delle prove in grado di dimostrare che è stato lui a rubare il disegno del Serkan. Quest’ultimo approfitterà così della situazione venutasi a creare per dare il via alla sua personale vendetta…

Love Is In The Air, trame: Kaan ad un passo dalla bancarotta

Eh sì: sapendo che Kaan non ha i soldi necessari per costruire un albergo che ha ottenuto con un appalto “manovrato” proprio da lui, Serkan farà sapere a Fikrit, il proprietario della struttura, che il Karadag è ad un passo dalla bancarotta e, grazie alla collaborazione di Eda, riuscirà a mettere nuovamente mano al progetto.

Ovviamente, Kaan cercherà di porre rimedio alla scomoda faccenda ma, quando arriverà alla conclusione che ormai la sua battaglia per affossare la famiglia Bolat è persa, tenterà una mossa estrema per non finire nella più completa indigenza e penserà bene di ricattare Ferit, il suo socio! Il ragazzo, messo con le spalle al muro, non potrà quindi fare altro se non assecondare il Karadag… ma per quale motivo?

Love Is In The Air, spoiler: Kaan ricatta Ferit

Semplice: Kaan farà presente a Ferit di essere disposto a rivelare a Serkan che è stata Selin (Bige Onal) ad evitare che tutta la stampa sapesse che era stato lui ad inviargli il contratto di fidanzamento con Eda.

Data la posizione di addetta alle pubbliche relazioni della compagna, Ferit accetterà dunque di comprare l’azienda del Karadag, ma questa mossa ovviamente non verrà vista di buon grado da Serkan, che cercherà così di convincere nuovamente Selin a far firmare al futuro marito un contratto prematrimoniale, attraverso il quale si impegnerà a non assumere nessun ruolo decisionale all’interno della holding di Alptekin (Ahmet Somers) e della famiglia della donna.

Ferit riuscirà però ad evitare l’accordo quando confesserà a Selin perché ha comprato l’azienda di Kaan, intanto quest’ultimo lascerà definitivamente Istanbul con l’intenzione di rifarsi una vita altrove con il gruzzoletto ottenuto dalla vendita “estorta” all’amico. In ogni caso, i problemi per i protagonisti della telenovela turca non saranno affatto terminati…

