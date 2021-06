Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani di Love Is In The Air faranno la conoscenza di Kaan Karadag (Ismael Ege Sazmaz), un architetto rivale di Serkan Bolat (Kerem Bursin).

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledì 2 giugno 2021

Convinto che l’azienda dei suoi genitori sia fallita proprio a causa della famiglia del nostro protagonista, l’uomo darà il via ad un piano per tentare di avvicinarsi alla quotidianità del “nemico”. Non a caso, vorrà conquistare con vili sotterfugi Melo (Elcin Afcan), la migliore amica di Eda Yildiz (Hande Ercel).

Love Is In The Air, news: Kaan comincia a corteggiare Melo

Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio quando Serkan e Eda si accorderanno per mettere in scena il loro fidanzamento al fine di ingelosire Selin (Bige Onal), l’ex dell’uomo. Attraverso una serie di tattiche, Kaan riuscirà a farsi invitare al party per festeggiare la falsa unione dei due piccioncini e, proprio lì, incrocerà l’imbranata e timida Melo per la prima volta.

Qualche giorno dopo, il Karadag incontrerà ancora Melo nella profumeria in cui lavora ed avvierà un vero e proprio fidanzamento, puntando sul fatto che non è stato riconosciuto. Per ingraziarsi i suoi favori, Kaan procurerà quindi alla “sua” fanciulla un prestigioso colloquio di lavoro nell’istante in cui verrà licenziata, ma anche in questo caso l’insuccesso sarà dietro l’angolo, dato che Melo non verrà assunta.

Love Is In The Air, trame: Melo viene assunta da Alptekin

Tuttavia, le possibilità per Melo non saranno affatto terminate. Alptekin (Ahmet Somers), il padre di Serkan, resterà colpito dall’ingenuità e dai suoi modi di fare e le proporrà di entrare a far parte nella sua azienda come segretaria di Selin, l’addetta alle pubbliche relazioni.

Da un lato Melo vorrà sfruttare al meglio la nuova mansione per imparare i trucchi del mestiere, dall’altro Kaan continuerà a tessere la sua tela ai danni della donzella e fingerà di voler interrompere la frequentazione con lei appena gli comunicherà di essere amica di Eda, la fidanzata di Serkan.

Love is in the air: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Kaan sottolineerà infatti che Serkan è sempre stato disonesto nei suoi riguardi e che potrebbe procurargli dei problemi sul lavoro qualora arrivasse alla verità. Comunque sia, Melo non se la sentirà di interrompere la conoscenza e gli prometterà che non farà menzione a Eda, né tanto meno al Bolat della loro “liaison”.

Love Is In The Air, spoiler: Kaan si fa invitare a pranzo da Melo

Attenzione quindi a quello che succederà in seguito: un giorno Kaan farà in modo che Melo lo inviti a pranzo a casa sua. L’architetto entrerà dunque in contatto con un plico in cui sarà contenuto un brevetto appena registrato da Eda e scatterà alcune fotografie senza farsi notare.

Quale sarà il piano del Karadag? Quel che è certo è che non si profilerà nulla di buono all’orizzonte per Serkan e il suo studio di architettura… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.