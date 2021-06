Riuscirà mai il timido Engin Sezgin (Anıl İlter) a confessare alla collega e amica Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) di essere innamorato di lei? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori di Love Is In The Air dovranno osservare con attenzione quello che succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela turca…

Love Is In The Air, news: Engin si fa aiutare da Ceren ad organizzare una cena per Piril ma…

Le anticipazioni indicano che Piril inizierà a rendersi conto dei sentimenti che Engin prova per lei quanto l’uomo cercherà ad ogni costo di passare del tempo in sua compagnia. Tuttavia, il socio di Serkan Bolat (Kerem Bursin) non avrà abbastanza dimestichezza nel conquistare le donne, motivo per cui chiederà aiuto all’avvocatessa Ceren Başar (Melisa Döngel) per preparare una cena perfetta, dove ovviamente Piril sarà l’ospite d’onore.

Anche in questo caso, l’imprevisto non tarderà però ad arrivare: nel corso dei preparativi della serata, Engin capirà di essere attratto anche da Ceren e, piuttosto che presenziare alla cena, se la darà a gambe poco prima dell’arrivo di Piril. Ovviamente, le due donne resteranno attonite di fronte all’azione dell’architetto e smetteranno di rivolgergli la parola…

Love Is In The Air, trame: Piril scopre da Ceren che Engin la ama!

Tutto questo a cosa porterà? Dopo diversi giorni, durante i quali scoprirà che Ceren gli ha mentito nascondendogli di essere figlia di un noto avvocato di Istanbul, Engin tenterà di farsi perdonare da Piril, dato che nel frattempo avrà capito che ciò che sente per la collega va al di là della semplice attrazione che ha per l’amica di Eda (Hande Ercel).

In ogni caso, a dare uno scossone all’intera storyline penserà proprio Ceren. Quest’ultima si presenterà infatti alla Art Life e, nel corso di un dialogo, farà presente a Piril che Engin è sempre stato innamorato di lei. Dato che ricambierà quel sentimento, la Baytekin si avvicinerà nuovamente a Engin ed accetterà di cenare in sua compagnia…

Love Is In The Air, spoiler: Piril bacia Engin!

Occhio dunque a quello che succederà nel corso di una cena: ad un certo punto, Piril si dirà stanca del continuo tergiversare di Engin sulla natura del loro rapporto e lo spronerà a dirle una volta per tutte che ciò che sente nei suoi riguardi. Come facilmente prevedibile, l’architetto perderà però la parola di fronte al fare deciso della sua interlocutrice e non saprà dargli una risposta in merito.

Senza pensarci due volte, Piril prenderà quindi l'iniziativa e darà ed Engin un appassionato bacio sulle labbra, al termine del quale specificherà all'uomo che è stato lui a costringerla ad agire in tale maniera. Ma questo segnerà l'inizio di una storia d'amore tra i due colleghi oppure succederà qualcos'altro?