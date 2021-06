Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 2 giugno 2021:

Eda ha una spiacevole sorpresa proprio dopo aver accettato il posto di assistente di volo: il passeggero da accompagnare è proprio Serkan. Quest’ultimo, una volta giunti a destinazione, si dirige verso la sua meta: una villa dove avrà luogo la festa di fidanzamento tra Ferit e Selin; Eda nel frattempo trascorre il suo tempo in spiaggia.

A fine festa, Serkan confida a Selin di essersi fidanzato ma il suo intento era soltanto di far ingelosire l’ex; quando Serkan si reca da Eda in spiaggia, Selin lo segue e chiede a Serkan di presentargli la sua nuova ragazza. A questo punto, Eda sta al gioco e si finge fidanzata per poi inveirgli contro nel momento in cui i due rimangono soli.

Guai in arrivo però: la notizia del fidanzamento di Serkan ha fatto il giro di tutti i social media…. E ora?

