Le prossime puntate italiane di Love Is In The Air ruoteranno attorno al matrimonio tra Selin (Bige Onal) e Ferit (Cagri Citanak). Dopo un breve periodo di crisi, i due decideranno di sposarsi entro una settimana e, neanche a dirlo, la notizia manderà letteralmente in crisi Serkan Bolat (Kerem Bursin), che implorerà Eda Yildiz (Hande Ercel) di fare il possibile affinché il lieto evento salti. Il piano dell’architetto sembrerà così ad andare a buon fine, ma l’imprevisto sarà dietro l’angolo…

Love Is In The Air, news: Selin e Ferit decidono di non partire in Italia

In base a quello che dicono le anticipazioni, Eda farà presente a Selin, ovviamente ingannandola, che anche lei e Serkan hanno deciso di sposarsi e le farà presente che può ricorrere all’aiuto di Aydan (Neslihan Yeldan) per scegliere l’abito più adatto a lei. In questo modo, la Yildiz riuscirà ad impedire alla donna di partire in Italia insieme a Ferit, nazione dove i “piccioncini” avevano scelto di passare una settimana in completo relax prima del fatidico sì.

Dopo aver ribadito a Serkan che il loro accordo cesserà entro sette giorni, a prescindere dall’esito favorevole o meno del sabotaggio delle nozze, Eda organizzerà poi un weekend nello chalet di campagna della famiglia Bolat, con la scusa di avere una location suggestiva per una doppia intervista di coppia, ma il suo intento sarà quello di far sì che il suo “falso fidanzato” e Selin possano trascorrere del tempo da soli, motivo per cui si impegnerà ad allontanare Ferit a tempo debito.

Sarà proprio in seguito a tutti questi momenti che Selin darà a Serkan una sorta di ultimatum…

Love Is In The Air, spoiler: Selin disposta a lasciare Ferit!!!!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Selin si troverà ad origliare una conversazione telefonica tra Serkan ed Engin (Anıl İlter) durante la quale quest’ultimo, ormai al corrente del contratto di fidanzamento tra i nostri protagonisti, inviterà l’amico a palesare a Eda i propri sentimenti prima che la settimana finisca e tutto vada in fumo.

A quel punto, Bolat sottolineerà che la donna ha già deciso di allontanarsi da lui, motivo per cui riterrà inutile fare dei passi avanti in tal senso.

Fatto sta che Selin fraintenderà il contenuto di tutto il dialogo e riterrà erroneamente che Serkan stava parlando ad Engin di lei. Forte di questa convinzione, l’addetta alle pubbliche relazioni della Art Life si farà avanti con Serkan e gli domanderà se ci sia la minima possibilità per loro due di tornare insieme perché, in quel caso, farebbe saltare immediatamente il matrimonio con Ferit!

Ma Serkan tarderà a dare una risposta alla sua ex, sopratutto poiché noterà che Eda starà assistendo a tutto quanto. Seppur amareggiata, Selin gli darà dunque due giorni di tempo per prendere una decisione a riguardo.

Love Is In The Air, trame: Serkan cerca di trattenere Eda alla Art Life!

Tutto questo a che cosa porterà? Dato che sarà totalmente incerto sul da farsi, poiché non vorrà ammettere fino in fondo di essersi innamorato di Eda, Serkan cercherà di temporeggiare su tutta la questione e vorrà fare il possibile affinché la Yildiz si trattenga alla Art Life anche dopo la scadenza del contratto.

L’impresa per l’uomo non sarà però affatto facile, anche perché qualcun altro verrà casualmente a conoscenza del loro “accordo” e farà il possibile per mettere fine a tutta la questione. Di chi si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.