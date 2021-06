Il carattere forte di Eda Yildiz (Hande Ercel) scombussolerà pian piano la quotidianità del “robot” Serkan Bolat (Kerem Bursin). Nel corso delle prossime settimane di programmazione di Love Is In The Air, l’architetto arriverà addirittura a piangere per via di un gesto che la fioraia farà alla madre Aydan (Neslihan Yeldan), dando prova del fatto che ormai è innamorato di lei. Ricostruiamo tutta la storyline per capire come si arriverà a questa svolta…

Leggi anche: Love is in the air cast: HANDE ERCEL è Eda Yildiz, tutto su di lei

Love Is In The Air, news: Eda “fa uscire” Aydan dalla sua tenuta

Negli episodi andati in onda di recente su Canale 5, Serkan ha confessato a Eda che abita ancora coi suoi genitori poiché Aydan non riesce ad uscire dalla tenuta da parecchio tempo. Anche se Bolat non è sceso in ulteriore dettagli, le anticipazioni segnalano che la Yildiz approfondirà la vicenda e si renderà protagonista di un’iniziativa che permetterà alla “suocera” di uscire inconsapevolmente dalla sua abitazione.

Approfittando di alcuni massaggi alle tempie che le farà per curare il mal di testa, Eda inviterà Aydan ad indossare una benda per gli occhi e a fare quattro passi con lei. In tal modo, la ragazza farà mettere piedi alla signora Bolat fuori dalla villa, ma non le rivelerà quello che ha fatto.

A confessare tutto quanto ad Aydan penserà il “maggiordomo” Seyfi (Alican Aytekin), che mostrerà alla donna i filmati della videosorveglianza. Neanche a dirlo, la madre di Serkan sarà grata alla “falsa nuora” per ciò che ha fatto ma, almeno per ora, continuerà a tifare per Selin (Bige Onal)…

Love Is In The Air, trame: Eda non vuole saperne di dare un’altra possibilità a Serkan

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: Serkan accuserà infatti Eda del furto di un disegno eseguito da Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz). Anche quando avrà dimostrato la sua innocenza, la Yildiz non vorrà proprio saperne di riallacciare i rapporti col “fidanzato”, motivo per cui gli restituirà l’anello a forma di fiore che le ha regalato.

Neanche a dirlo, Serkan non si arrenderà di fronte alla prima difficoltà ed ammanetterà la fanciulla per “costringerla” a seguirla in uno chalet familiare in montagna.

Agendo in tale maniera, Serkan spererà di convincere Eda a collaborare con lui nella costruzione di un albergo in modo tale da vendicarsi di Kaan, che sarà riuscito ad estorcerglielo tramite dei vili tranelli. Tuttavia, Bolat non si scuserà nemmeno una volta per averle dato della ladra, cosa che spingerà Eda a confermare la decisione di non volerlo più vedere dopo che lo avrà aiutato, per 24 ore, a trovare le prove contro Karadag.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan piange per un gesto di Eda…

A questo punto, una mossa di Seyfi darà uno scossone all’intera trama: certo che se Serkan continuerà a comportarsi in quel modo finirà per perdere Eda, il “maggiordomo” consegnerà all’uomo la registrazione dove si vedrà la Yildiz aiutare Aydan ad uscire dall’abitazione.

A quel punto, Serkan scoppierà in lacrime di fronte alla visione del filmato e penserà al fatto che Eda sta migliorando la sua esistenza.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quel che è certo è che, dopo la visione, Serkan parlerà con Aydan della questione e cercherà invano di aiutarla ancora una volta a varcare la soglia di casa. Grazie a questo escamotage, si scoprirà così che la donna si è chiusa nella tenuta in seguito alla scomparsa del figlio maggiore, tant’è che da quel giorno non avrà più voluto nominare nemmeno il suo nome.

Comunque sia, tutte queste novità spingeranno Serkan e tentare di avere ancora Eda al suo fianco. La donna pretenderà però pretenderà delle scuse sentite. Sarà allora che l’uomo penserà così di scriverle una lettera… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.