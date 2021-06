Love is in the air, cast: Başak Gümülcinelioğlu è Piril Baytekin-Sezgin

Piril Baytekin-Sezgin è uno dei personaggi più interessanti della popolare soap turca Love is in the Air. Comparsa in principio come un personaggio minore, Piril si è ritagliata nel corso delle puntate sempre più spazio, diventando un volto familiare per i telespettatori della telenovela.

Amica di lunga data di Serkan, la Baytekin è una ragazza dedita esclusivamente al lavoro, a cui riserva la quasi totalità delle sue giornate. Timida e riservata, ha un carattere deciso seppur inizialmente appaia molto diffidente e restia a relazionarsi con il prossimo. A causa della sua spigolosa personalità, le risulta complicato intrecciare rapporti con amici e colleghi, fino a quando la sua vita non si incrocia con quella di Engin, l’uomo che riuscirà finalmente a fare emergere le sue potenzialità.

A prestare il volto a questo fantastico personaggio è la giovane Başak Gümülcinelioğlu. Nata a Istanbul il 22 ottobre 1991, dimostra subito una grande attitudine per la recitazione, coltivando la sua passione fin dalla gioventù. Trasferitasi negli Stati Uniti, frequenta il college specializzandosi in Canto e Cinematografia. Completati gli studi, decide di tornare nel suo Paese natale, debuttando nel 2016 nella sitcom televisiva Il mio cuore fuori posto.

Successo genera successo e così la Gumulcinelioglu prende parte ad altre importanti produzioni, tra cui spicca il ruolo di Deniz Keskin in Daydreamer, che consacra l’attrice al pubblico internazionale. Divenuta nota anche ben oltre il Bosforo, Basak raddoppia la sua presenza nel Belpaese figurando nel cast di Love is in the Air, soap per la quale compone anche l’inedita colonna sonora.

Un’artista a tutto tondo, che spazia dalla musica alla recitazione. Se in campo lavorativo non ha segreti, ben più misteriosa è la sua sfera privata. Grande appassionata di teatro, possiede un grazioso esemplare di Volpino di Pomerania chiamato Ajan, immortalato spesso negli scatti della Gumulcinelioglu. Attualmente è lui l’unico “uomo” con cui Basan divide la vita.

