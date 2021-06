Simpatica e affascinante: due aggettivi che descrivono in maniera perfetta l’attrice Hande Ercel: la giovane interprete presta il volto nella popolare soap Love is in the Air a Eda Yildiz, l’ambiziosa “architetto in erba” il cui destino si incontra, o meglio si scontra, con quello di Serkan Bolat, ricco imprenditore senza scrupoli che sta creando e creerà più di un grattacapo all’ingenua Eda. Per la donna le cose non saranno affatto semplici, ma la sua forza di volontà e la determinazione si riveleranno un’arma fondamentale per raggiungere l’obiettivo.

Nata a Bandirma, in Turchia, nel novembre del 1993, Hande Ercel perde la madre in tenera età e viene affidata ai nonni dal padre, un noto commerciante. La giovane viene fin dal principio invogliata allo studio, seppur dimostri una spiccata propensione alla recitazione. Dopo aver abbandonato la facoltà di medicina, Hande si laurea in discipline artistiche, spinta anche dal percorso della sorella maggiore Gamze, nel frattempo divenuta attrice professionista.

Conclusi gli studi, la Ercel intraprende una fruttuosa carriera da modella, culminata con la vittoria del concorso di bellezza Miss Turchia nel 2012. Grazie al ruolo di reginetta, viene scritturata l’anno successivo nella fiction televisiva Calikusu, che segna l’esordio della donna nel mondo dello spettacolo.

Dopo il successo nella sua prima esperienza attoriale, seguono molte altre produzioni, tra le quali spiccano Hayat Aǧacı, Güneşin Kızları, Halka, Azize e infine Sen Çal Kapımı. È proprio con quest’ultima soap, conosciuta in Italia come Love is in the Air, che Hande Ercel acquisisce notorietà fuori dai confini nazionali: il suo nome infatti ha raggiunto nell’ultimo periodo vette di popolarità altissime, che l’hanno resa tra le star più chiacchierate dai rotocalchi di gossip.

Legata inizialmente al modello Ekin Mert Daymaz, la Ercel si fidanza poi con l’industriale Mehmet Dincerler e in seguito con il cantautore Murat Dalkilic. Rimasta single dopo la fine dell’ultima storia, Hande riscopre l’amore sul set di Love is in the Air: a rubare il cuore dell’attrice è il collega Kerem Bursin, fidanzato di Eda nella soap e successivamente anche nella vita reale.

I due infatti nello scorso aprile hanno annunciato di essere diventati una coppia e gli ultimi scatti pubblicati su Instagram dimostrano che tra i due c'è grande attrazione e sintonia.