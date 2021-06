Dopo tre stagioni, Nbc ha deciso di cancellare Manifest, la serie che racconta le vicende dei sopravvissuti del volo 828 della Montego Air partito dalla Jamaica per New York e scomparso misteriosamente nel nulla per poi riapparire 5 anni dopo.

Una notizia che ha spiazzato i fan e che arriva a pochi giorni dal finale della terza stagione (che purtroppo adesso diventa di serie) trasmesso negli Usa lo scorso 10 giugno e che si è concluso con un esplosivo cliffhanger!

La cancellazione della serie, però, non dovrebbe stupire più di tanto visti gli ascolti in calo del terzo capitolo rispetto alle prime due stagioni. E, malgrado il fortunato debutto su Netflix (dove si è classificata a un ottimo terzo posto), al momento la serie pare non abbia molte chance di ricevere un salvataggio in extremis.

Il creatore della serie Jeff Rake, attraverso il suo profilo Twitter ha espresso tutta la sua delusione per l’improvvisa cancellazione e anche la speranza che Manifest possa trovare un’alternativa per realizzare la quarta stagione:

Cari “Manifesters”, sono stravolto dalla decisione di NBC di cancellarci. Il fatto di fermarci proprio a metà della corsa (la serie era stata pensata per un totale di sei stagioni) è un pugno nello stomaco. Spero che riusciremo a trovare una nuova casa. I fan devono avere una conclusione per la serie. Grazie per tutto l’affetto e #savemanifest”.

In effetti, la serie era stata venduta a Nbc come un lungo progetto di sei stagioni, ma gli ascolti deludenti del terzo capitolo hanno portato il network all’amara decisione di cancellare lo show. Riusciranno gli enigmatici prescelti capitanati dai fratelli Ben e Michaela Stone a sopravvivere anche alla cancellazione?

La terza stagione di Manifest, composta da tredici episodi, continua in esclusiva su Premium Stories e, secondo la programmazione italiana, la super puntata finale andrà in onda il 5 e 12 luglio. Prossimamente Manifest 3 dovrebbe andare in onda anche in chiaro su Canale 5 (probabilmente in seconda serata). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.