Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 13 a sabato 19 giugno 2021:

Dal momento che Robert è impegnato in cucina, Selina decide di aiutare Cornelia con i preparativi della festa a sorpresa per Franzi. Una volta terminato il lavoro, Cornelia e Robert ammirano il risultato finale, finendo per avvicinarsi in modo pericoloso…

La zia Margit racconta a Tim di un antico rituale di famiglia che prevede che il promesso sposo trovi una sorgente considerata magica. Capendo quanto quella tradizione sia importante per Franzi, il ragazzo decide di fare un tentativo.

Sopraffatta dai suoi sentimenti per Florian, Maja cerca di tenersi a distanza. Lui, però, se ne accorge…

Alfons cerca di convincere Vanessa a sostituirlo nella competizione per concierge. Lei, però, rifiuta…

Tim è determinato a trovare la sorgente magica del rituale tanto caro a Franzi e finisce per fare tardi per l’incontro con il parroco. Boris è dunque costretto a sostituire il gemello durante il corso prematrimoniale. Il sacerdote si accorgerà dell’inganno?

A causa di un piccolo incidente, Robert non riesce più a parlare e Cornelia si offre di aiutarlo a comunicare in cucina.

Ariane incarica Erik di avvicinarsi a Christoph per poter scoprire quali sono le intenzioni dell’albergatore nei suoi confronti.

È finalmente il giorno delle nozze di Tim e Franzi! Tutti gli invitati attendono ansiosi l’arrivo della sposa nella cappella da lei scelta dalle nozze. Quando Franzi e Christoph arrivano a destinazione, però, la porta della chiesa non si apre: cosa sarà successo?

Sulla strada per il matrimonio di Tim e Franzi, Maja rimane bloccata su un tetto. Per sua fortuna, Florian arriva in suo aiuto…

Vanessa accetta di partecipare al concorso per concierge e Alfons decide di aiutarla, mettendola alla prova con un cliente molto problematico: Michael!

Poco prima dell’inizio del ricevimento, Robert si rende conto di essersi completamente dimenticato della torta nuziale! Per sua fortuna, Amelie e Cornelia uniscono le loro forze e riescono a realizzare in tempo da record una torta da sono.

Grazie all’intervento di Christoph, le porte della cappella vengono aperte e il matrimonio può essere celebrano. Dopo tante peripezie, Tim e Franzi diventano dunque marito e moglie!

Cornelia si rende conto di essersi dimenticata di decorare la suite nuziale con i cuori di carta da lei preparati insieme a Robert. Alfons decide di aiutarla…

Durante i festeggiamenti per le nozze di Tim e Franzi, Selina e Christoph si riavvicinano, tanto che tra loro scatta di nuovo un bacio. Ariane è furiosa…

Maja danza tutta la notte con Florian, che – al termine della serata – la riaccompagna a casa. Sopraffatta dai propri sentimenti, la ragazza cerca di baciare Vogt, ma lui la respinge: non vuole essere usato come consolazione!

Il test di Alfons sortisce l’effetto desiderato: Vanessa capisce di dover essere più paziente se vuole vincere il concorso per concierge. E ben presto il suo proposito viene messo alla prova da un ospite decisamente particolare…

Un lupo viene avvistato nel bosco, portando scompiglio al Fürstenhof! Werner vorrebbe infatti che Florian abbattesse l’animale, ma il ragazzo si rifiuta pur sapendo di rischiare il licenziamento.

Franzi e Tim sono finalmente marito e moglie. Al settimo cielo per la felicità, i due freschi sposini lasciano il Fürstenhof per partire alla volta dell’Inghilterra.

Erik e Ariane ordiscono un nuovo intrigo contro Christoph: effettuano un bonifico sul conto dell’uomo da parte dell’associazione umanitaria per cui l’uomo lavora. E così Saalfeld finisce sotto accusa…

Werner vorrebbe tornare ad offrire corsi di yoga al Fürstenhof. Max promette all’albergatore di tenere le lezioni, anche se in realtà non ha mai praticato questa disciplina. Per sua fortuna, Vanessa è disposta a dargli delle lezioni private…

Maja trova un documento che rivela un segreto sconvolgente sulle origini di Florian ed Erik…

