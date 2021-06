Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 19 a sabato 25 giugno 2021:

Maja consegna a Werner il documento da lei trovato in cantina e che prova la donazione di un terreno da parte di Ludwig Saalfled a una certa Gerda Bergmüller. Appena rimasto solo, però, l’albergatore lo straccia!

Florian vuole impedire che il lupo avvistato nei pressi del Fürstenhof venga abbattuto, dimostrando che si tratta di una femmina incinta. Per farlo, però, ha bisogno dell’aiuto di Maja…

Nonostante il parere contrario di Werner, Robert fa delle ricerche su Gerda Bergmüller, scoprendo che si tratta della nonna di Florian ed Erik Vogt. Sono dunque questi ultimi i misteriosi eredi di Ludwig!

Rosalie torna dalla sua vacanza-benessere e ricomincia subito a litigare con Michael. Esasperata, la donna decide di lasciare l’appartamento del medico, che però non ne vuole sapere…

Christoph cerca in ogni modo di convincere Selina di essere stato incastrato da Ariane e di non aver mai preso i soldi della fondazione. Lei, però, non gli crede e prende il suo posto dopo averlo fatto licenziare.

Robert riporta a Werner quanto scoperto sulle origini di Erik e Florian, non accorgendosi che Maja sta ascoltando la conversazione…

Rosalie è furiosa: Michael sta facendo di tutto per impedirle di lasciare l’appartamento e ha persino respinto Cornelia come nuova potenziale coinquilina! La Engel, però, non è solita arrendersi tanto facilmente…

Determinata ad impedire che Christoph e Selina si riappacifichino, Ariane ordisce un nuovo intrigo: si tinge di blu un occhio per far credere di essere stata picchiata dall’albergatore! Quest’ultimo si dichiara ovviamente innocente, mettendo Selina in una posizione impossibile…

Robert rivela a Florian ed Erik che la loro nonna Gerda ricevette in donazione da Ludwig Saalfeld una parte del bosco del Fürstenhof. Erik è ovviamente determinato a mettere le mani sul terreno. Ci riuscirà?

Selina scopre che Ariane ha solo simulato l’aggressione ricevuta da Christoph e le intima di ritirare la denuncia contro l’albergatore. La Kalenberg prova in tutti i modi a farsi perdonare dall’amica, che però a quel punto si riconcilia con Christoph.

Maja si addormenta sotto un albero e fa un sogno romantico su Florian… salvo poi venire svegliata proprio da quest’ultimo!

Erik e Werner si giocano il bosco del Fürstenhof… a scacchi! Chi vincerà?

Rosalie provoca Michael in ogni modo pur di farsi cacciare di casa. Lui, però, resta impassibile…

Maja e Florian vedono un gruppo di bracconieri catturare un animale raro. La ragazza riesce a fotografare la targa dell’auto dei criminali: basterà per ritrovarli e liberare il loro “prigioniero”?

Werner sconfigge Erik e lo obbliga a firmare un documento in cui dichiara di rinunciare ad ogni futura rivendicazione della proprietà del terreno. Vogt, però, non si arrende e riesce ad ottenere il supporto di Ariane e Robert, che mettono il vecchio Saalfeld in minoranza.

Christoph e Selina diventano finalmente una coppia, scatenando l’ira di Ariane. Furiosa, quest’ultima minaccia “l’amica”: se non lascia immediatamente Saalfeld, diventerà anche lei sua nemica!

